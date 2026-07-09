Hoje tem jogo da Copa? Veja que horas e onde assistir a França x Marrocos

Ousmane Dembele: jogador francês fez três gols na partida contra a Noruega (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Repórter
Publicado em 9 de julho de 2026 às 05h08.
Uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo estará em jogo nesta quinta-feira, 9, quando França e Marrocos se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
O duelo marca o reencontro das seleções em um mata-mata de Mundial após a semifinal da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a França venceu por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani, e avançou à decisão, encerrando a histórica campanha marroquina.
Quem vencer garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, o classificado será definido nos pênaltis.
A partida será disputada nesta quinta-feira, 9, às 17h (de Brasília).
O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SBT e sportv. Pela internet, os torcedores poderão acompanhar pela CazéTV, no YouTube, e pelo ge TV.
A França conquistou a vaga nas quartas de final ao derrotar o Paraguai por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé, de pênalti.
Já Marrocos confirmou a classificação ao vencer o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final, garantindo presença entre as oito melhores seleções do torneio.
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.
Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari.