Esporte

Racing Santander x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Real Madrid visita o Racing Santander neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol; partida terá transmissão gratuita pela CazéTV, no YouTube, além do Prime Video

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11h16.

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Racing Santander e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 1º, às 12h15 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no estádio El Sardinero, em Santander, e terá transmissão pelo Prime Video e pela CazéTV, com exibição gratuita no YouTube. Enquanto o Racing busca uma boa atuação diante de sua torcida, o Real Madrid tenta conquistar os três pontos para seguir na disputa pela liderança. Mbappé deve comandar o ataque merengue.

O Racing Santander recebe o Real Madrid neste domingo, 1º, às 12h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Campos de Sport de El Sardinero, em Santander, na Espanha, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video. O jogo também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da CazéTV na plataforma de vídeos.

Panorama das Equipes

Racing Santander: Jogando diante de sua torcida, o Racing Santander busca fazer uma boa atuação contra um dos principais clubes do futebol espanhol. A equipe terá a oportunidade de aproveitar o fator casa para tentar surpreender o adversário e conquistar um resultado positivo na competição.

Real Madrid: O Real Madrid entra em campo em busca dos três pontos para seguir na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando fora de casa, a equipe merengue chega com a missão de conquistar a vitória e manter a pressão sobre os concorrentes na parte de cima da tabela.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Espanhol (LALIGA) – 11ª rodada
  • Data e Horário: Domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília)
  • Local: Campos de Sport de El Sardinero, Santander, Espanha
  • Onde Assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video
  • Transmissão gratuita: Canal da CazéTV no YouTube

Prováveis Escalações

RACING SANTANDER: Para o confronto diante do Real Madrid, a provável escalação do Racing Santander é: Agirrezabala; Mantilla, Ramón, Belocian e Aáron Martín; Prati, Iván Martín, Vicente, Canales e Andrés Martín; Zabiri.

REAL MADRID: O time merengue também deve apostar em uma formação ofensiva para buscar a vitória fora de casa. A provável escalação é: Thibaut Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham e Diomande; Mbappé.

Perguntas frequentes

Quando será o jogo entre Racing Santander e Real Madrid?

A partida será disputada neste domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde será disputada a partida entre Racing Santander e Real Madrid?

O confronto será realizado no Campos de Sport de El Sardinero, localizado em Santander, na Espanha.

Onde assistir a Racing Santander x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video.

É possível assistir a Racing Santander x Real Madrid de graça?

Sim. A partida estará disponível gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube.

Quais são as prováveis escalações de Racing Santander e Real Madrid?

O Racing Santander deve entrar em campo com Agirrezabala; Mantilla, Ramón, Belocian e Aáron Martín; Prati, Iván Martín, Vicente, Canales e Andrés Martín; Zabiri. Já o Real Madrid deve ter Thibaut Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham e Diomande; Mbappé.

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