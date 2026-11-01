Racing Santander x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

RESUMO ＋ Racing Santander e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 1º, às 12h15 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no estádio El Sardinero, em Santander, e terá transmissão pelo Prime Video e pela CazéTV, com exibição gratuita no YouTube. Enquanto o Racing busca uma boa atuação diante de sua torcida, o Real Madrid tenta conquistar os três pontos para seguir na disputa pela liderança. Mbappé deve comandar o ataque merengue.

O Racing Santander recebe o Real Madrid neste domingo, 1º, às 12h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Campos de Sport de El Sardinero, em Santander, na Espanha, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video. O jogo também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo canal da CazéTV na plataforma de vídeos.

Panorama das Equipes

Racing Santander: Jogando diante de sua torcida, o Racing Santander busca fazer uma boa atuação contra um dos principais clubes do futebol espanhol. A equipe terá a oportunidade de aproveitar o fator casa para tentar surpreender o adversário e conquistar um resultado positivo na competição.

Real Madrid: O Real Madrid entra em campo em busca dos três pontos para seguir na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando fora de casa, a equipe merengue chega com a missão de conquistar a vitória e manter a pressão sobre os concorrentes na parte de cima da tabela.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Espanhol (LALIGA) – 11ª rodada

Campeonato Espanhol (LALIGA) – 11ª rodada Data e Horário: Domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília)

Domingo (1º), às 12h15 (horário de Brasília) Local: Campos de Sport de El Sardinero, Santander, Espanha

Campos de Sport de El Sardinero, Santander, Espanha Onde Assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video

CazéTV (YouTube) e Prime Video Transmissão gratuita: Canal da CazéTV no YouTube

Prováveis Escalações

RACING SANTANDER: Para o confronto diante do Real Madrid, a provável escalação do Racing Santander é: Agirrezabala; Mantilla, Ramón, Belocian e Aáron Martín; Prati, Iván Martín, Vicente, Canales e Andrés Martín; Zabiri.

REAL MADRID: O time merengue também deve apostar em uma formação ofensiva para buscar a vitória fora de casa. A provável escalação é: Thibaut Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham e Diomande; Mbappé.