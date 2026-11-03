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Holanda investe US$ 500 milhões no Fundo Florestas Tropicais

Lançado na COP 30, o fundo combina recursos públicos e privados para proteger mais de 1 bilhão de hectares de florestas com base em metas verificadas

O mecanismo internacional de financiamento climático foi idealizado pelo Brasil e lançado oficialmente durante a COP 30

O mecanismo internacional de financiamento climático foi idealizado pelo Brasil e lançado oficialmente durante a COP 30

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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20h34.

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O governo da Holanda anunciou um investimento de US$ 500 milhões, divididos ao longo de 10 anos, no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O mecanismo internacional de financiamento climático foi idealizado pelo Brasil e lançado oficialmente durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém, em 2025.

De acordo com o ministro do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Baixos, Sjoerd Sjoerdsma, a preservação das florestas é indispensável para o enfrentamento das mudanças climáticas globais.

Com o novo aporte, a Holanda consolida sua participação em uma coalizão global que já conta com a adesão de nações como Brasil, Noruega, Luxemburgo, Indonésia, Alemanha, França, Portugal e Reino Unido.

Mecanismo e funcionamento do fundo

O TFFF opera sob um modelo inovador que combina retornos financeiros para investidores e recompensas para nações em desenvolvimento. Os investidores que adquirem os títulos emitidos pelo fundo recebem juros fixos e estáveis.

Em contrapartida, os países detentores de florestas tropicais são remunerados financeiramente apenas se mantiverem e recuperarem suas coberturas florestais. Os repasses dependem de comprovação rigorosa por meio de imagens de satélite, que devem atestar níveis de desmatamento abaixo de limites estipulados previamente.

Outro ponto central do mecanismo é a garantia de protagonismo para os povos originários. O fundo estabelece que pelo menos 20% dos recursos destinados aos países sejam repassados diretamente a populações indígenas, comunidades e povos tradicionais, reconhecendo o papel histórico desses grupos na salvaguarda dos biomas.

Metas globais de arrecadação

A iniciativa projeta proteger mais de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos em mais de 70 países. Para alcançar esse patamar, a meta dos idealizadores é estruturar um capital total de US$ 125 bilhões.

A estratégia financeira aposta na alavancagem de recursos: a expectativa é de que US$ 25 bilhões venham de aportes governamentais internacionais, enquanto os outros US$ 100 bilhões sejam mobilizados junto ao setor privado.

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