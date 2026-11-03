PEC da Segurança Pública: por que a redução maioridade penal ficou fora do texto?

RESUMO ＋ O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 3, em dois turnos, a PEC da Segurança Pública sem incluir a redução da maioridade penal. As emendas sobre o tema foram separadas por 38 votos a 36 e tramitarão como PECs independentes na Comissão de Constituição e Justiça. A medida evitou o retorno do texto à Câmara dos Deputados; a proposta segue para promulgação.

A redução da maioridade penal ficou de fora da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública aprovada pelo Senado nesta terça-feira, 3. A decisão foi resultado de uma articulação para evitar que a discussão sobre a idade penal atrasasse a tramitação da proposta, uma das prioridades do governo Lula.

Antes da votação do texto-base, os senadores decidiram, em votação simbólica, separar as emendas que tratavam da redução. A medida foi aprovada por 38 votos a 36, e as emendas deverão tramitar como propostas de emenda à Constituição independentes, a serem analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A decisão também evitou que a PEC da Segurança Pública retornasse à Câmara dos Deputados. Como a inclusão das mudanças alteraria o mérito do texto, seria necessária uma nova análise pelos deputados, o que poderia prolongar a tramitação.

No início da sessão, o relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), apresentou um novo parecer sem as medidas relacionadas à redução da maioridade penal. Ele defendeu que o assunto fosse discutido separadamente, por envolver questões jurídicas e políticas que extrapolam o objetivo central da PEC.

Outro ponto que dificultava o acordo era a divergência entre as propostas apresentadas. O senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), defendia a redução da maioridade penal para 14 e 16 anos, enquanto a emenda do líder do PT, Camilo Santana (CE), previa a mudança para 16 anos apenas em casos de crimes hediondos.

No relatório, o relator argumentou que a definição da idade penal exige uma análise mais ampla, que considere critérios de proporcionalidade e compatibilidade com o sistema jurídico. A separação das emendas permitiu, assim, que a votação da PEC avançasse sem a necessidade de resolver o impasse sobre a maioridade penal.

Com a decisão, o Senado aprovou a proposta em dois turnos, sem incluir a redução da maioridade penal no texto principal. A matéria segue agora para promulgação.

O que muda com a PEC da Segurança Pública

A proposta promove mudanças na organização e no financiamento da segurança pública brasileira. Entre os principais pontos estão a integração das forças policiais, o endurecimento das regras para integrantes de facções criminosas e milícias e a possibilidade de criação de polícias municipais.

Um dos objetivos centrais é incluir na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), por meio de alterações no artigo 144 da Carta Magna, que estabelece as diretrizes da segurança pública no país.

Pelo texto, os órgãos responsáveis pela área deverão atuar de maneira integrada e descentralizada, em regime de cooperação entre União, estados e municípios.

O novo artigo 144-A prevê que a atuação conjunta pelo Susp busque ampliar a eficiência na prevenção de crimes, na persecução penal e na execução das penas.

Penas mais rígidas para facções e milícias

A PEC prevê punições mais severas para integrantes de facções criminosas e milícias, especialmente para as lideranças dessas organizações. O texto também estabelece restrições ou proibições à progressão de regime prisional.

Com as mudanças, chefes desses grupos poderão ser obrigados a cumprir pena em unidades de segurança máxima.

A proposta ainda prevê medidas para atingir o patrimônio obtido por meio de atividades criminosas, responsabilizar pessoas jurídicas envolvidas e proteger denunciantes e seus familiares.

Criação de polícias municipais e mudanças na PRF

A proposta abre caminho para a criação de polícias municipais de natureza civil. Os órgãos poderão realizar policiamento ostensivo e comunitário nas cidades onde forem instituídos, sob controle externo do Ministério Público.

O texto também amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e prevê a criação do Sistema de Políticas Penais, voltado à organização do sistema prisional brasileiro.

Além disso, União, estados e municípios poderão atuar conjuntamente na elaboração de leis sobre segurança pública, organização das polícias, guardas municipais e sistema socioeducativo.

Como será o financiamento da segurança pública

A PEC também altera a distribuição de recursos destinados à segurança. Pelo texto, metade dos valores do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) deverá ser repassada pela União aos estados e municípios.

No caso do Funpen, ficam de fora dessa regra as despesas de custeio e investimento da polícia penitenciária nacional.

Relator da proposta na CCJ, Rogério Carvalho afirmou que as mudanças buscam dar maior previsibilidade aos recursos destinados à área.

“As regras de financiamento fortalecem o FNSP e o Funpen, criam vinculações e blindagens orçamentárias e garantem repasses obrigatórios. Essas medidas aumentam a previsibilidade financeira, garantindo a perenidade das ações policiais”, escreveu o senador.

A proposta também destina 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, aos fundos de segurança pública. A previsão é reforçar o financiamento das políticas nacionais de segurança pública e execução penal.