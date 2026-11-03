Rafael Câmara pode fazer estreia na Fórmula 1 diante da torcida brasileira em Interlagos

O brasileiro Rafael Câmara está próximo de realizar sua estreia na Fórmula 1 já neste fim de semana, durante o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Segundo informações divulgadas pelo comentarista da SporTV, Rafael Lopes, a Haas decidiu antecipar a promoção do piloto pernambucano após os acontecimentos recentes envolvendo Esteban Ocon e a equipe norte-americana.

Anunciado em outubro como futuro titular da escuderia, Câmara tinha chegada prevista apenas para a temporada de 2027. No entanto, uma reavaliação interna após o GP do México acelerou os planos da equipe, que passou a considerar a utilização do brasileiro ainda nas etapas finais do campeonato.

Caso a participação seja confirmada, Câmara disputará os GPs de São Paulo e Las Vegas. A expectativa é que ele não participe das corridas do Catar e de Abu Dhabi devido ao conflito de datas com a reta decisiva da Fórmula 2, categoria na qual segue envolvido na disputa pelo título.

A vaga temporariamente aberta na Haas foi ocupada no México pelo japonês Ryō Hirakawa, que aproveitou a oportunidade para marcar pontos logo em sua estreia na Fórmula 1 ao terminar a corrida na décima posição. O piloto, porém, mantém compromissos no Mundial de Endurance (WEC), onde lidera a disputa pelo título ao lado de Sébastien Buemi e Brendon Hartley, ambos ex-pilotos da F1.

Dessa forma, Interlagos pode servir como palco para um momento histórico na carreira de Câmara. Se confirmar sua participação, ele se tornará o 34º brasileiro a disputar uma corrida de Fórmula 1 e o oitavo a estrear justamente no Brasil.

Estreias no Brasil

A lista de pilotos brasileiros que debutaram em casa inclui Luiz Bueno, em 1973; Ingo Hoffmann e Alex Ribeiro, em 1976; Ayrton Senna, em 1984; Mauricio Gugelmin, em 1988; Pedro Diniz, em 1995; e Tarso Marques, em 1996.

Embora a possível estreia seja inédita em uma prova oficial, Rafael Câmara já teve contato com um carro da Haas anteriormente. O brasileiro participou de testes privados com a VF-25 no circuito de Portimão, em Portugal, onde chamou a atenção da equipe ao registrar desempenho superior ao de outros candidatos à vaga, entre eles Leonardo Fornaroli e o próprio Hirakawa.

Além disso, os relatos indicam que Câmara também obteve marcas competitivas em comparação com tempos registrados por Oliver Bearman, um dos pilotos titulares da escuderia. O desempenho teria sido determinante para consolidar sua promoção ao programa principal da equipe.

Agora, a expectativa é pela confirmação oficial da Haas. Se a decisão for mantida, o jovem brasileiro terá a oportunidade de iniciar sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial diante do público de Interlagos, um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1.