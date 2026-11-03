Quem era o campeão mais jovem da F1 antes de Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli entrou para a história da Fórmula 1 ao tornar-se o campeão mais jovem da categoria.

Antonelli garantiu o campeonato neste domingo, 1º de novembro, aos 20 anos e 68 dias. O piloto da Mercedes assegurou a conquista ao terminar o Grande Prêmio do México na terceira colocação, resultado suficiente para chegar a 380 pontos na temporada.

A vitória na corrida ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o britânico Lewis Hamilton terminou em segundo. Mesmo sem vencer a prova, Antonelli confirmou o título e estabeleceu uma nova marca de precocidade na história da categoria.

Quem foi o piloto mais jovem a ser campeão na F1 antes de Antonelli?

O recorde pertencia a Sebastian Vettel. O alemão conquistou seu primeiro título mundial em 2010, aos 23 anos, quatro meses e 11 dias, quando corria pela Red Bull.

Como foi o primeiro título de Sebastian Vettel na F1?

Vettel conquistou seu primeiro campeonato mundial em 2010, na última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Na ocasião, o alemão venceu a corrida e chegou a 256 pontos, quatro a mais do que Fernando Alonso, da Ferrari, que terminou o campeonato na segunda posição.

Aos 23 anos, quatro meses e 11 dias, Vettel se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 naquele momento. O piloto da Red Bull superou a marca anterior de Lewis Hamilton, que havia conquistado seu primeiro título em 2008, aos 23 anos, nove meses e 26 dias.

O alemão ainda conquistaria outros três campeonatos consecutivos, em 2011, 2012 e 2013, todos pela Red Bull. Com quatro títulos mundiais, Vettel encerrou sua carreira como um dos principais nomes da história da categoria.

Itália volta ao topo da Fórmula 1 após 73 anos

A conquista de Antonelli também encerrou um jejum de 73 anos da Itália sem um campeão mundial de pilotos na Fórmula 1. O último representante do país a alcançar o título havia sido Alberto Ascari, em 1953.

O terceiro lugar no Grande Prêmio do México foi suficiente para transformar a corrida em uma celebração para Antonelli e para a Mercedes. Aos 20 anos, o italiano passa a ocupar o topo de uma lista histórica que tinha Vettel como recordista desde 2010.