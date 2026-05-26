Grêmio x Montevideo City Torque: horário, onde assistir e cenário do jogo

Grêmio e Montevideo City Torque se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+.

Grêmio tenta assumir liderança do grupo

O Grêmio ocupa a 2ª colocação do Grupo F, com 10 pontos em 5 jogos. O clube gaúcho soma três vitórias, um empate e uma derrota, marcou 6 gols, sofreu apenas 1 e tem saldo positivo de +5, com aproveitamento de 66%.

Na rodada passada, o Tricolor venceu o Palestino por 2 a 0, em Porto Alegre.

A equipe brasileira chega à rodada decisiva brigando diretamente pela liderança da chave.

Montevideo City Torque lidera grupo

O Montevideo City Torque aparece na liderança do Grupo F, com 12 pontos em 5 partidas. Os uruguaios têm campanha de quatro vitórias e uma derrota, além de 9 gols marcados e 3 sofridos.

Na última rodada, o clube venceu o Deportivo Riestra por 4 a 1.

O confronto direto em Porto Alegre vale a ponta do grupo e pode definir a classificação direta às oitavas de final. Os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já os vice-líderes disputam um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

Onde assistir Grêmio x Montevideo City Torque ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+.

Que horas é o jogo Grêmio x Montevideo City Torque hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).