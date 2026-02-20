Palmeiras x Grêmio: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, 20, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.

As Palestrinas chegam embaladas após goleada por 4 a 0 sobre o América-MG na estreia da competição.

O retrospecto diante das gremistas é favorável ao time paulista: em 12 confrontos, são oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 30 gols marcados e 13 sofridos.

No último encontro, em 19 de outubro de 2025, o Verdão venceu por 4 a 2 no Estádio do Canindé e conquistou o título da Brasil Ladies Cup.

Na tabela de classificação, o Palmeiras soma três pontos e ocupa a primeira colocação, com quatro gols de saldo. O Grêmio aparece na 11ª posição, ainda sem pontuar.

Que horas ocorre o jogo?

Grêmio x Palmeiras acontece às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Mudanças no Brasileirão feminino em 2026

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 conta com 18 equipes. Após a primeira rodada, nove times somam três pontos, enquanto outros nove ainda não pontuaram.