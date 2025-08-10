Jogos de hoje, domingo, 10 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão, a decisão da Supercopa da Inglaterra entre Crystal Palace e Liverpool, além de Vasco x Atlético-MG e Cruzeiro x Santos, são os principais destaques do futebol neste domingo, 10 de agosto de 2025.
A programação do dia também inclui partidas da Série B, Série C, Série D, Brasileirão Feminino, além de jogos internacionais em campeonatos europeus.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 16h - Palmeiras x Ceará - Globo e Premiere
- 16h - Vasco x Atlético-MG - Globo e Premiere
- 18h30 - Cruzeiro x Santos - Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 - Grêmio x Sport - Premiere
Supercopa da Inglaterra
- 11h - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+
Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 10h30 - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil e Sportv
- 10h30 - RB Bragantino x Cruzeiro - Sportv 2
Brasileirão Série B
- 16h - Avaí x Cuiabá - ESPN e Disney+
- 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+
Brasileirão Série C
- 11h - Londrina x Náutico - DAZN e SportyNet+
- 16h30 - Anápolis x Brusque - SportyNet+
- 16h30 - Floresta x Tombense - SportyNet+
- 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brasileirão Série D
- 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
- 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)
- 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)
Amistoso Internacional
- 9h - Borussia Dortmund (F) x Juventus (F) - SportyNet (TV e YouTube)
- 11h - Chelsea x Milan - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 12h30 - Borussia Dortmund x Juventus - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 16h - Villarreal x Aston Villa - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão
O jogo Palmeiras x Ceará pelo Campeonato Brasileiro será neste domingo, às 16h, com transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada e online pelo Globoplay).
Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo no Brasileirão
A partida Vasco x Atlético-MG, válida pelo Brasileirão Série A, começa às 16h, com transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.
Qual canal vai passar Crystal Palace x Liverpool na Supercopa da Inglaterra
O confronto Crystal Palace x Liverpool pela Supercopa da Inglaterra 2025 será às 11h, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
