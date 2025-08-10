Esporte

Jogos de hoje, domingo, 10 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O clássico Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão, a decisão da Supercopa da Inglaterra entre Crystal Palace e Liverpool, além de Vasco x Atlético-MG e Cruzeiro x Santos, são os principais destaques do futebol neste domingo, 10 de agosto de 2025.

A programação do dia também inclui partidas da Série B, Série C, Série D, Brasileirão Feminino, além de jogos internacionais em campeonatos europeus.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 16h - Palmeiras x Ceará - Globo e Premiere
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - Globo e Premiere
  • 18h30 - Cruzeiro x Santos - Record, CazéTV e Premiere
  • 20h30 - Grêmio x Sport - Premiere

Supercopa da Inglaterra

  • 11h - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino (quartas de final)

  • 10h30 - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil e Sportv
  • 10h30 - RB Bragantino x Cruzeiro - Sportv 2

Brasileirão Série B

  • 16h - Avaí x Cuiabá - ESPN e Disney+
  • 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+

Brasileirão Série C

  • 11h - Londrina x Náutico - DAZN e SportyNet+
  • 16h30 - Anápolis x Brusque - SportyNet+
  • 16h30 - Floresta x Tombense - SportyNet+
  • 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Brasileirão Série D

  • 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
  • 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)

Amistoso Internacional

  • 9h - Borussia Dortmund (F) x Juventus (F) - SportyNet (TV e YouTube)
  • 11h - Chelsea x Milan - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Juventus - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h - Villarreal x Aston Villa - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão

O jogo Palmeiras x Ceará pelo Campeonato Brasileiro será neste domingo, às 16h, com transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada e online pelo Globoplay).

Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo no Brasileirão

A partida Vasco x Atlético-MG, válida pelo Brasileirão Série A, começa às 16h, com transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Qual canal vai passar Crystal Palace x Liverpool na Supercopa da Inglaterra

O confronto Crystal Palace x Liverpool pela Supercopa da Inglaterra 2025 será às 11h, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h - Palmeiras x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 10.

Record

  • 18h30 - Cruzeiro x Santos - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 10.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 10h30 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão Feminino

ESPN

  • 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra
  • 16h - Avaí x Cuiabá - Série B

Premiere

  • 16h - Palmeiras x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - Brasileirão
  • 18h30 - Cruzeiro x Santos - Brasileirão
  • 20h30 - Grêmio x Sport - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 16h - Palmeiras x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - Brasileirão

CazéTV

  • 18h30 - Cruzeiro x Santos - Brasileirão

Disney+

  • 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra
  • 16h - Avaí x Cuiabá - Série B
  • 16h - Villarreal x Aston Villa - Amistoso Internacional
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Grêmio x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Esporte

Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mundo

'Quebrado'? Nova York projeta ter maior déficit desde a crise financeira de 2009

Minhas Finanças

Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.899; prêmio de R$ 9,3 milhões

Brasil

Governo quer aumentar número de setores fora do tarifaço