Esporte

GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida

Prova acontece neste domingo, 24, como parte da quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana (Mark Thompson/Getty Images)

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana (Mark Thompson/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h01.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A Fórmula 1 chega a sua quinta prova da temporada de 2026 neste domingo, 24, com a corrida do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. A prova terá 70 voltas em um circuito de 4,361 km de extensão.

A Mercedes chega como equipe a ser batida após vencer três das quatro corridas da temporada. Antonelli lidera o Mundial com 100 pontos, seguido por George Russell, com 80, enquanto a equipe soma 180 pontos no campeonato de construtores.

No GP de Miami, última etapa da temporada, Antonelli venceu após uma corrida marcada por pressão de Norris, Verstappen e Leclerc. O italiano reassumiu a liderança na volta 29 e administrou a vantagem até o fim, mesmo enfrentando problemas no câmbio.

O GP do Canadá de 2025 também terminou com vitória da Mercedes. Russell venceu após largar na pole position, Verstappen terminou em segundo e Antonelli garantiu o terceiro lugar, conquistando o primeiro pódio da carreira.

Que horas assistir à corrida do GP do Canadá?

A largada está marcada para este domingo, 24, às 17h do horário de Brasília.

Onde assistir à corrida do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

  • Treino Livre 1: 13h30
  • Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

  • Corrida: 17h
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Liverpool x Brentford: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Brighton x Manchester United: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Por que Curaçao tem seleção própria se é parte do Reino dos Países Baixos?

Quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo?

Mais na Exame

Ciência

Como o clima pode afetar a performance dos jogadores na Copa do Mundo de 2026

Esporte

Por que Curaçao tem seleção própria se é parte do Reino dos Países Baixos?

Pop

Harry Potter: qual é a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia?

Inteligência Artificial

CEOs e IA: as decisões que separam empresas que crescem das que travam