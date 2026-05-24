GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida

A Fórmula 1 chega a sua quinta prova da temporada de 2026 neste domingo, 24, com a corrida do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. A prova terá 70 voltas em um circuito de 4,361 km de extensão.

A Mercedes chega como equipe a ser batida após vencer três das quatro corridas da temporada. Antonelli lidera o Mundial com 100 pontos, seguido por George Russell, com 80, enquanto a equipe soma 180 pontos no campeonato de construtores.

No GP de Miami, última etapa da temporada, Antonelli venceu após uma corrida marcada por pressão de Norris, Verstappen e Leclerc. O italiano reassumiu a liderança na volta 29 e administrou a vantagem até o fim, mesmo enfrentando problemas no câmbio.

O GP do Canadá de 2025 também terminou com vitória da Mercedes. Russell venceu após largar na pole position, Verstappen terminou em segundo e Antonelli garantiu o terceiro lugar, conquistando o primeiro pódio da carreira.

Que horas assistir à corrida do GP do Canadá?

A largada está marcada para este domingo, 24, às 17h do horário de Brasília.

Onde assistir à corrida do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

Treino Livre 1: 13h30

Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

Sprint: 13h

Classificação: 17h

Domingo, 24