VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Bélgica nesta quinta

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 14h51.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 18, para enfrentar a Bélgica pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O confronto será disputado em Ancara, na Turquia.
Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória seguida na Liga das Nações.
Na primeira semana do torneio, o Brasil venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.
O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.
Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.