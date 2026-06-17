Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Bélgica nesta quinta

Após vencer a França na estreia da etapa da Turquia, seleção brasileira busca manter os 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 14h51.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 18, para enfrentar a Bélgica pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O confronto será disputado em Ancara, na Turquia.

Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória seguida na Liga das Nações.

Na primeira semana do torneio, o Brasil venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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