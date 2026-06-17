VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Bélgica nesta quinta

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 18, para enfrentar a Bélgica pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O confronto será disputado em Ancara, na Turquia.

Invicta na competição, a seleção brasileira venceu a França por 3 sets a 0 na última quarta-feira, 17, e chegou à quinta vitória seguida na Liga das Nações.

Na primeira semana do torneio, o Brasil venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária e Itália.

O resultado mais expressivo veio diante das italianas, atuais bicampeãs da VNL. A vitória por 3 sets a 2 encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da seleção europeia.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

Brasil e Bélgica se enfrentam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x Bélgica?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, ge tv e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica

20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China

21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)