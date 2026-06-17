VNL 2026: Brasil derrota França por 3 a 0; veja quando é o próximo jogo

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreou com vitória na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Na manhã desta quarta-feira, 17, em Ancara, na Turquia, a equipe derrotou a França por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-19 e 25-15.

Foi a quinta vitória consecutiva do Brasil na competição. A seleção havia encerrado a primeira etapa, disputada em Brasília, com quatro vitórias em quatro partidas, incluindo o resultado histórico sobre a Itália, então dona de uma sequência de 39 vitórias consecutivas.

Contra as francesas, o Brasil encontrou alguma resistência no início da partida, mas cresceu ao longo do confronto. Com destaque para os ataques de Ana Cristina, a equipe abriu vantagem nos momentos decisivos do segundo set e dominou completamente a terceira parcial para fechar o jogo em 1h16min.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL feminina?

A próxima partida seleção brasileira será nesta quinta-feira, 18, às 10h (horário de Brasília), contra a Bélgica, pela segunda rodada da etapa de Ancara.

Depois do duelo contra as belgas, o Brasil ainda enfrentará a China, no sábado, 20, e a Alemanha, no domingo, 21, encerrando sua participação na segunda semana da competição.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica

20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China

21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)