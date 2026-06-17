Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: Brasil derrota França por 3 a 0; veja quando é o próximo jogo

Seleção feminina de vôlei de quadra conquista a quinta vitória seguida e encara a Bélgica na próxima partida

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a França por 3 sets a 0 nesta quarta-feira, 17 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a França por 3 sets a 0 nesta quarta-feira, 17 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 14h43.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreou com vitória na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Na manhã desta quarta-feira, 17, em Ancara, na Turquia, a equipe derrotou a França por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-19 e 25-15.

Foi a quinta vitória consecutiva do Brasil na competição. A seleção havia encerrado a primeira etapa, disputada em Brasília, com quatro vitórias em quatro partidas, incluindo o resultado histórico sobre a Itália, então dona de uma sequência de 39 vitórias consecutivas.

Contra as francesas, o Brasil encontrou alguma resistência no início da partida, mas cresceu ao longo do confronto. Com destaque para os ataques de Ana Cristina, a equipe abriu vantagem nos momentos decisivos do segundo set e dominou completamente a terceira parcial para fechar o jogo em 1h16min.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL feminina?

A próxima partida seleção brasileira será nesta quinta-feira, 18, às 10h (horário de Brasília), contra a Bélgica, pela segunda rodada da etapa de Ancara.

Depois do duelo contra as belgas, o Brasil ainda enfrentará a China, no sábado, 20, e a Alemanha, no domingo, 21, encerrando sua participação na segunda semana da competição.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 18 de junho — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
Acompanhe tudo sobre:Vôlei

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