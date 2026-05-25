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IBM utiliza IA para aumentar engajamento de fãs de Fórmula 1 com a Ferrari

Novos recursos do app Scuderia Ferrari permitirão que fãs façam perguntas sobre a corrida em um chatbot e participem de quizzes

Formula 1: A IBM e a Ferrari anunciaram novos recursos de inteligência artificial (Getty Images)

Formula 1: A IBM e a Ferrari anunciaram novos recursos de inteligência artificial (Getty Images)

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17h08.

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A IBM e a Ferrari anunciaram novos recursos de inteligência artificial para engajar fãs de Fórmula 1 no aplicativo Scuderia Ferrari, que reúne 400 milhões de usuários.

Construída com o portfólio de produtos de IA da IBM, a IBM watsonx, a AI Companion adiciona insights de corridas no aplicativo. Os fãs poderão utilizar um chatbot de IA para obter respostas sobre a equipe, os motoristas e a temporada da Ferrrari na F1.

Os novos recursos incluem o Game Center, no qual os usuários poderão participar de previsões de corrida, quizzes e desafios. Nele, haverá um ranking global de líderes com os melhores resultados dentro do aplicativo, além de competição baseado em redes sociais.

Já o Race Center irá entregar uma linha detalhada das sessões à medida em que a ação na pista acontece, com dados em tempo real.

“Os fãs hoje esperam mais do que acesso à informação — eles querem se sentir mais próximos da ação, dos motoristas, das equipes e uns dos outros”, afirmou o vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação da IBM, Jonathan Adashek, em nota publicada neste mês.

IA chega até o esporte

Utilizar IA para engajar os fãs com conteúdo esportivo tem virado um modelo de negócios não apenas para a IBM. A empresa israelense WSC Sports, por exemplo, utiliza IA para criar conteúdos curtos, como stories, de eventos esportivos em tempo real.

Hoje, a tecnologia da empresa é utilizada por 250 ligas e tem acordo com NBA, Warner Bros, ESPN e YouTube TV. Para a liga inglesa de futebol, Premier League, a WSC Sports gerou 54 mil vídeos na temporada de 2021 e 2022.

Neste ano, a empresa renovou parceria com a divisão de basquete profissional brasileira Novo Basquete Brasil (NBB) para levar conteúdo feito por IA para fãs.

Também na Copa do Mudo de 2026 a IA será utilizada para registrar medidas corporais detalhadas e criar avatar 3D dos jogadores, segundo artigo do The Conversation.

Além disso, a IA servirá para melhorar a estabilização das imagens captadas por câmeras instaladas em árbitros.

A Fifa pretende usar dados oficiais de rastreamento óptico para gerar análises instantâneas durante as transmissões. A ideia é aproximar a experiência do futebol da linguagem visual usada em esportes americanos e videogames.

Os torcedores do estádio poderão também receber informações e estatísticas em tempo real nos celulares e nos telões da arena.

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