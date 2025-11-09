GP de São Paulo de F1 2025: horário e onde assistir à corrida neste domingo

GP de São Paulo F1: corrida acontece em novembro (Mark Thompson/Getty Images)
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09h19.
Após dois dias de fortes emoções nas pistas de Interlagos, o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 chega ao último dia, com a corrida decisiva, neste domingo, 9 de novembro.
O britânico Lando Norris garantiu a pole position, após uma sessão de classificação marcada por surpresas em Interlagos. Kimi Antonelli e Charles Leclerc completam as três primeiras posições no grid.
A sessão foi marcada por contratempos para nomes de destaque, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto, que ficou fora da classificação após acidente na corrida sprint. O piloto teve o carro severamente danificado e, mesmo com os esforços da equipe Sauber, não retornou à pista. A organização confirmou que Bortoleto poderá disputar a prova, mas partirá dos boxes.
Max Verstappen também enfrentou dificuldades. O holandês, atual tetracampeão da Fórmula 1, largará apenas na 16ª posição, repetindo o desempenho abaixo da média que teve em 2024, quando saiu do 17º lugar em São Paulo. A instabilidade do carro da RBR, segundo a equipe, comprometeu o rendimento no circuito brasileiro.
Lewis Hamilton, que defende a Ferrari nesta temporada, também ficou aquém das expectativas. O piloto britânico foi eliminado ainda no Q2 e vai começar a corrida na 13ª colocação — esta é a sexta vez no ano que o heptacampeão não avança ao Q3.
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.