GP de São Paulo de F1 2025: horário e onde assistir à corrida neste domingo

Após dois dias de fortes emoções nas pistas de Interlagos, o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 chega ao último dia, com a corrida decisiva, neste domingo, 9 de novembro.

O britânico Lando Norris garantiu a pole position, após uma sessão de classificação marcada por surpresas em Interlagos. Kimi Antonelli e Charles Leclerc completam as três primeiras posições no grid.

A sessão foi marcada por contratempos para nomes de destaque, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto, que ficou fora da classificação após acidente na corrida sprint. O piloto teve o carro severamente danificado e, mesmo com os esforços da equipe Sauber, não retornou à pista. A organização confirmou que Bortoleto poderá disputar a prova, mas partirá dos boxes.

Max Verstappen também enfrentou dificuldades. O holandês, atual tetracampeão da Fórmula 1, largará apenas na 16ª posição, repetindo o desempenho abaixo da média que teve em 2024, quando saiu do 17º lugar em São Paulo. A instabilidade do carro da RBR, segundo a equipe, comprometeu o rendimento no circuito brasileiro.

Lewis Hamilton, que defende a Ferrari nesta temporada, também ficou aquém das expectativas. O piloto britânico foi eliminado ainda no Q2 e vai começar a corrida na 13ª colocação — esta é a sexta vez no ano que o heptacampeão não avança ao Q3.

Como assistir ao GP de São Paulo de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de São Paulo de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 9 de novembro

Corrida do Grande Prêmio de São Paulo: 14h00

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro