A Dior inaugura, no próximo dia 3 de novembro, um spa no Copacabana Palace. Essa é a primeira unidade da marca dedicada ao bem-estar e aos cuidados com a pele em toda a América Latina.

A notícia foi anunciada pela Vogue Brasil. Instalado no hotel do grupo Belmond no Rio de Janeiro, o endereço passa a integrar o novo Wellness Club do complexo e vai ocupar uma área revitalizada de 300 metros quadrados. O espaço une elementos clássicos e neutros da marca parisiense a pedras naturais, madeiras nobres brasileiras e obras da artista paulistana Fabiana Preti.

O projeto é assinado pelo arquiteto Ivan Rezende e chega após uma reformulação de 19 meses do Edifício Piscina.

Para além da infraestrutura, que contará com seis salas de atendimento (sendo uma privativa para casais) e uma boutique completa da grife, a operação destaca-se pela tropicalização de seus serviços. A médica dermatologista responsável pelo espaço é a brasileira Maria Bussade, que trabalhou diretamente no centro de treinamento da Dior, em Paris.

Rituais exclusivos e aposta na rotina de 'facials'

O menu do spa conta com dez tratamentos, divididos entre a linha global da maison e opções criadas sob medida para o endereço carioca. Entre os destaques exclusivos estão o Couture Radiance Facial, protocolo facial focado em luminosidade e firmeza que combina esfoliação, dry brushing, estímulos elétricos, LED e máscara criorremodeladora; e o Carioca High Sculpt, tratamento corporal inspirado em técnicas de drenagem e maderoterapia.

As peças de madeira e ventosas utilizadas no procedimento foram desenhadas especialmente em Paris e são de uso restrito da unidade do Rio.

Outro pilar do novo endereço é a introdução contínua dos facials na rotina da brasileira. A proposta é aproximar a experiência de um spa de luxo da lógica de manutenção da saúde da pele, integrando cosméticos de alta tecnologia, massagens manuais, como a técnica japonesa Kobi-Dior, e terapias não invasivas.

O espaço oferece ainda o Healing Heart Ceremony, um ritual de bem-estar holístico exclusivo inspirado na energia do oceano, que alia meditação, instrumentos sonoros, pedras semipreciosas e sound healing, além de uma linha de rituais bridal destinada ao preparo e ao dia de casamento de noivas e familiares.