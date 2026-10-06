Primeiras pesquisas do 2º turno: veja quando saem os próximos levantamentos nacionais

As primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da Eleição Presidencial de 2026 começam a ser divulgadas nesta semana. Os levantamentos vão medir a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que avançaram para a segunda etapa após o primeiro turno realizado no domingo, 4.

O primeiro levantamento nacional desta nova fase será divulgado na quinta-feira, 8, quando estão previstas pesquisas do Datafolha e do PoderData. No dia seguinte, sexta-feira, 9, será a vez de AtlasIntel, Vox e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A nova rodada de pesquisas ocorre depois de um primeiro turno em que os principais institutos apontavam Lula numericamente à frente ou em empate técnico com Flávio. Nas últimas pesquisas antes da votação, Datafolha e Quaest, por exemplo, mostravam Lula à frente nos votos válidos, enquanto o resultado das urnas terminou com Flávio em primeiro lugar, com 47,03% dos votos ante os 45,16% de Lula.

A expectativa agora é que os novos levantamentos mostrem como o eleitorado se reposiciona após a definição da disputa. Além da intenção de voto, os institutos poderão captar mudanças entre eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno, além do grau de decisão dos votos.

Quando saem as primeiras pesquisas nacionais do 2º turno?

Datafolha — 8 de outubro (quinta-feira): 2.520 entrevistas presenciais realizadas entre 6 e 8 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-02949/2026.

— 8 de outubro (quinta-feira): 2.520 entrevistas presenciais realizadas entre 6 e 8 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-02949/2026. PoderData — 8 de outubro (quinta-feira): 3 mil entrevistas realizadas entre 5 e 7 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual. O registro é BR-08134/2026.

— 8 de outubro (quinta-feira): 3 mil entrevistas realizadas entre 5 e 7 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual. O registro é BR-08134/2026. AtlasIntel — 9 de outubro (sexta-feira): 5 mil entrevistas, com margem de erro de 1 ponto percentual. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03663/2026.

— 9 de outubro (sexta-feira): 5 mil entrevistas, com margem de erro de 1 ponto percentual. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03663/2026. Vox Brasil — 9 de outubro (sexta-feira): levantamento nacional com 2.100 entrevistas, registrado sob o código BR-09623/2026.

— 9 de outubro (sexta-feira): levantamento nacional com 2.100 entrevistas, registrado sob o código BR-09623/2026. Ipespe — 10 de outubro (sábado): 1.500 entrevistas, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais e registro BR-00933/2026.

A eleição presidencial terá o segundo turno em 25 de outubro. Até lá, novas rodadas deverão ser divulgadas ao longo da campanha.