Primeiras pesquisas do 2º turno: veja quando saem os próximos levantamentos nacionais

Eleições 2026: eleição presidencial terá 2º turno (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11h40.
As primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da Eleição Presidencial de 2026 começam a ser divulgadas nesta semana. Os levantamentos vão medir a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que avançaram para a segunda etapa após o primeiro turno realizado no domingo, 4.
O primeiro levantamento nacional desta nova fase será divulgado na quinta-feira, 8, quando estão previstas pesquisas do Datafolha e do PoderData. No dia seguinte, sexta-feira, 9, será a vez de AtlasIntel, Vox e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A nova rodada de pesquisas ocorre depois de um primeiro turno em que os principais institutos apontavam Lula numericamente à frente ou em empate técnico com Flávio. Nas últimas pesquisas antes da votação, Datafolha e Quaest, por exemplo, mostravam Lula à frente nos votos válidos, enquanto o resultado das urnas terminou com Flávio em primeiro lugar, com 47,03% dos votos ante os 45,16% de Lula.
A expectativa agora é que os novos levantamentos mostrem como o eleitorado se reposiciona após a definição da disputa. Além da intenção de voto, os institutos poderão captar mudanças entre eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno, além do grau de decisão dos votos.
A eleição presidencial terá o segundo turno em 25 de outubro. Até lá, novas rodadas deverão ser divulgadas ao longo da campanha.