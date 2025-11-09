GP de São Paulo recebe mais de 300 mil pessoas e bate recorde de público

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 ficará marcado na história de Interlagos. O evento registrou um público recorde em 2025, com 303.627 pessoas passando pelo Autódromo durante os três dias, segundo dados divulgados pela organização.

Lando Norris foi o grande campeão da corrida, conquistando sua 11ª vitória na F1. Seu principal rival pelo título, o companheiro de equipe Oscar Piastri, terminou em quinto lugar.

2024 ficou para trás

O número expressivo de visitantes deste ano superou a marca de 2024, quando o GP de São Paulo reuniu 291.717 pessoas.

A expectativa é de um público ainda maior em 2026. Para o próximo ano, a organização planeja expandir a capacidade do Autódromo com a criação de um novo setor, que deve abrigar até 20 mil pessoas na área da Subida do Lago.

Gabriel Bortoleto fora na primeira volta

Ainda na primeira volta, o piloto brasileiro da Sauber encostou em Lance Stroll, da Aston Martin, e abandonou a corrida no Grande Prêmio de São Paulo.

Ontem, 8, também sofreu um acidente na pista, e não participou do treino classificatório. Após a batida no sprint, os mecânicos da Sauber não conseguiram deixar o carro pronto a tempo.

Verstappen: dos boxes ao terceiro lugar

Depois de ir para o "tudo ou nada" e largar dos boxes para fazer alterações no carro, Verstappen conseguiu o grande feito de terminar em terceiro lugar. O holandês avançou até a sexta posição antes das primeiras paradas dos pilotos, por volta das 20 voltas iniciais. Na volta 23, o tetracampeão já ocupava o quarto lugar.

Na volta 51, quando Norris teve de fazer um pit stop, o piloto da Red Bull chegou a liderar a prova. Mas, na volta 55, Verstappen foi chamado para trocar os pneus e perdeu a liderança, terminando a corrida no top 3.