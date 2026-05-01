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GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação da sprint

Sessão acontece nesta sexta-feira, 1º, como parte da quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Nelson ALMEIDA/AFP)

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Nelson ALMEIDA/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h02.

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A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 acontece entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado ao redor do estádio Hard Rock, em Miami.

A classificação para a sprint será às 17h30, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 1º. Essa sessão definirá as posições para a corrida sprint do sábado, 2, que tem duração de 30 minutos.

A corrida sprint se destaca pelo seu formato rápido e será uma boa oportunidade para as equipes ajustarem suas estratégias para a corrida principal de domingo.

Onde assistir à classificação da sprint do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP de Miami

Sexta-feira, 1º de abril

Treino Livre 1: 13h30

Sexta-feira, 1º de abril

Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Sábado, 2 de abril

Classificação: 17h

Domingo, 3 de abril

Corrida: 17h

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