GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação da sprint

A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 acontece entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado ao redor do estádio Hard Rock, em Miami.

A classificação para a sprint será às 17h30, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 1º. Essa sessão definirá as posições para a corrida sprint do sábado, 2, que tem duração de 30 minutos.

A corrida sprint se destaca pelo seu formato rápido e será uma boa oportunidade para as equipes ajustarem suas estratégias para a corrida principal de domingo.

Onde assistir à classificação da sprint do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP de Miami

Sexta-feira, 1º de abril

Treino Livre 1: 13h30

Sexta-feira, 1º de abril

Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Sábado, 2 de abril

Classificação: 17h

Domingo, 3 de abril

Corrida: 17h