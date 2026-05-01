GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação da sprint

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Nelson ALMEIDA/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h02.
A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 acontece entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado ao redor do estádio Hard Rock, em Miami.
A classificação para a sprint será às 17h30, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 1º. Essa sessão definirá as posições para a corrida sprint do sábado, 2, que tem duração de 30 minutos.
A corrida sprint se destaca pelo seu formato rápido e será uma boa oportunidade para as equipes ajustarem suas estratégias para a corrida principal de domingo.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
Sexta-feira, 1º de abril
Treino Livre 1: 13h30
Sexta-feira, 1º de abril
Classificação Sprint: 17h30
Sábado, 2 de abril
Corrida Sprint: 13h
Sábado, 2 de abril
Classificação: 17h
Domingo, 3 de abril
Corrida: 17h