GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida sprint

A Fórmula 1 continua sua jornada neste sábado, 2, no GP de Miami, com a corrida sprint marcada para as 13h, horário de Brasília. A corrida sprint tem duração de 30 minutos.

O formato sprint promete trazer grandes disputas e acelerar o ritmo da corrida no circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão.

Onde assistir à corrida sprint do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP de Miami

Sexta-feira, 1º de abril

Treino Livre 1: 13h30

Sexta-feira, 1º de abril

Classificação da Sprint: 17h30

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Sábado, 2 de abril

Classificação da Corrida: 17h

Domingo, 3 de abril

Corrida Principal: 17h