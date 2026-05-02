GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida sprint

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Amanda Perobelli/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h00.
A Fórmula 1 continua sua jornada neste sábado, 2, no GP de Miami, com a corrida sprint marcada para as 13h, horário de Brasília. A corrida sprint tem duração de 30 minutos.
O formato sprint promete trazer grandes disputas e acelerar o ritmo da corrida no circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
Sexta-feira, 1º de abril
Treino Livre 1: 13h30
Sexta-feira, 1º de abril
Classificação da Sprint: 17h30
Sábado, 2 de abril
Corrida Sprint: 13h
Sábado, 2 de abril
Classificação da Corrida: 17h
Domingo, 3 de abril
Corrida Principal: 17h