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GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida sprint

Prova acontece neste sábado, 2, como parte da quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Amanda Perobelli/Reuters)

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Amanda Perobelli/Reuters)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h00.

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A Fórmula 1 continua sua jornada neste sábado, 2, no GP de Miami, com a corrida sprint marcada para as 13h, horário de Brasília. A corrida sprint tem duração de 30 minutos.

O formato sprint promete trazer grandes disputas e acelerar o ritmo da corrida no circuito de Miami, que tem 5.412 metros de extensão.

Onde assistir à corrida sprint do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3  exibe todas as sessões, enquanto o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP de Miami

Sexta-feira, 1º de abril

Treino Livre 1: 13h30

Sexta-feira, 1º de abril

Classificação da Sprint: 17h30

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Sábado, 2 de abril

Classificação da Corrida: 17h

Domingo, 3 de abril

Corrida Principal: 17h

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

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