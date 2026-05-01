GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao 1º treino livre

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h00.
A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 será disputada entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.
A programação irá seguir o formato de corrida sprint, com um único treino livre antes das sessões competitivas. O 1º treino livre acontecerá às 13h30, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 1º, com duração de 1h30.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a o Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
Sexta-feira, 1º de abril
Treino Livre 1: 13h30
Sexta-feira, 1º de abril
Classificação Sprint: 17h30
Sábado, 2 de abril
Corrida Sprint: 13h
Sábado, 2 de abril
Classificação: 17h
Domingo, 3 de abril
Corrida: 17h