Fórmula 1: Mercedes pode ser campeã no GP de São Paulo? Entenda

Fórmula 1: Mercedes pode ser campeão no Mundial de Construtores no Brasil (Attila Kisbenedek/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13h02.
A Mercedes está próxima de conquistar o Campeonato Mundial de Construtores de Fórmula 1 em 2026. Para garantir o título, precisa de pelo menos três pontos no Grande Prêmio de São Paulo. A equipe lidera com vantagem de 126 pontos sobre a Ferrari e tem três cenários possíveis para vitória no GP de São Paulo.
Kimi Antonelli conquistou seu primeiro título como Campeão Mundial da Fórmula 1 de 2026 no fim de semana passado, no México, e agora a Mercedes pode conquistar a vitória no Campeonato de Construtores no Grande Prêmio de São Paulo.
A equipe britânica lidera o campeonato com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari, equipe que ocupa a segunda posição na briga.
A Mercedes chega ao Grande Prêmio de São Paulo na liderança do Campeonato Mundial de Construtores e precisa de, pelo menos, três pontos para superar a Scuderia Ferrari. Após o fim de semana no Brasil, 129 pontos estarão disponíveis.
Para que isso aconteça, existem três cenários que devem se desenrolar: os dois pilotos da Mercedes devem chegar em primeiro e segunda; primeiro e terceiro ou primeiro e quarto.
Caso os dois carros da Mercedes não pontuem no GP de São Paulo, a disputa segue no Grande Prêmio de Las Vegas, com oportunidades no Catar e em Abu Dhabi para definição do campeonato.
Glossário
O que é Mercedes?
Equipe de Fórmula 1 britânica que compete no Campeonato Mundial de Construtores.
O que é Ferrari?
Equipe de Fórmula 1 italiana, segunda colocada no Campeonato Mundial de Construtores em 2026.
O que é Grande Prêmio de São Paulo?
Etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 realizada no Brasil, onde a Mercedes pode garantir o título de construtores.
O que significa Campeonato Mundial de Construtores?
Competição que avalia o desempenho das equipes de Fórmula 1 ao longo da temporada, considerando os pontos de seus pilotos.
O que quer dizer GP de São Paulo?
Abreviatura para Grande Prêmio de São Paulo, etapa decisiva para o título de construtores da Fórmula 1 em 2026.