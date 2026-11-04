Fórmula 1: Mercedes pode ser campeã no GP de São Paulo? Entenda

Kimi Antonelli conquistou seu primeiro título como Campeão Mundial da Fórmula 1 de 2026 no fim de semana passado, no México, e agora a Mercedes pode conquistar a vitória no Campeonato de Construtores no Grande Prêmio de São Paulo.

A equipe britânica lidera o campeonato com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari, equipe que ocupa a segunda posição na briga.

O que a Mercedes precisa para vencer em São Paulo?

A Mercedes chega ao Grande Prêmio de São Paulo na liderança do Campeonato Mundial de Construtores e precisa de, pelo menos, três pontos para superar a Scuderia Ferrari. Após o fim de semana no Brasil, 129 pontos estarão disponíveis.

Para que isso aconteça, existem três cenários que devem se desenrolar: os dois pilotos da Mercedes devem chegar em primeiro e segunda; primeiro e terceiro ou primeiro e quarto.

Caso os dois carros da Mercedes não pontuem no GP de São Paulo, a disputa segue no Grande Prêmio de Las Vegas, com oportunidades no Catar e em Abu Dhabi para definição do campeonato.

Como está a classificação do campeonato de construtores de 2026?