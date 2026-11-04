Esporte

Fórmula 1: Mercedes pode ser campeã no GP de São Paulo? Entenda

Com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari, equipe alemã pode garantir o título do Mundial de Construtores com antecedência no Autódromo de Interlagos

Fórmula 1: Mercedes pode ser campeão no Mundial de Construtores no Brasil (Attila Kisbenedek/AFP)

Fórmula 1: Mercedes pode ser campeão no Mundial de Construtores no Brasil (Attila Kisbenedek/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13h02.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto34s

A Mercedes está próxima de conquistar o Campeonato Mundial de Construtores de Fórmula 1 em 2026. Para garantir o título, precisa de pelo menos três pontos no Grande Prêmio de São Paulo. A equipe lidera com vantagem de 126 pontos sobre a Ferrari e tem três cenários possíveis para vitória no GP de São Paulo.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

Kimi Antonelli conquistou seu primeiro título como Campeão Mundial da Fórmula 1 de 2026 no fim de semana passado, no México, e agora a Mercedes pode conquistar a vitória no Campeonato de Construtores no Grande Prêmio de São Paulo.

A equipe britânica lidera o campeonato com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari, equipe que ocupa a segunda posição na briga.

O que a Mercedes precisa para vencer em São Paulo?

A Mercedes chega ao Grande Prêmio de São Paulo na liderança do Campeonato Mundial de Construtores e precisa de, pelo menos, três pontos para superar a Scuderia Ferrari. Após o fim de semana no Brasil, 129 pontos estarão disponíveis.

Para que isso aconteça, existem três cenários que devem se desenrolar: os dois pilotos da Mercedes devem chegar em primeiro e segunda; primeiro e terceiro ou primeiro e quarto.

Caso os dois carros da Mercedes não pontuem no GP de São Paulo, a disputa segue no Grande Prêmio de Las Vegas, com oportunidades no Catar e em Abu Dhabi para definição do campeonato.

Como está a classificação do campeonato de construtores de 2026?

    1. Mercedes - 630 pontos
    2. Ferrari - 504 pontos
    3. Red Bull - 382 pontos
    4. McLaren - 365 pontos
    5. Racing Bulls - 108 pontos
    6. Alpine - 69 pontos
    7. Haas - 31 pontos
    8. Audi - 27 pontos
    9. Williams - 12 pontos
    10. Aston Martin - 7 pontos
    11. Cadillac - 0 pontos

Glossário

O que é Mercedes?

Equipe de Fórmula 1 britânica que compete no Campeonato Mundial de Construtores.

O que é Ferrari?

Equipe de Fórmula 1 italiana, segunda colocada no Campeonato Mundial de Construtores em 2026.

O que é Grande Prêmio de São Paulo?

Etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 realizada no Brasil, onde a Mercedes pode garantir o título de construtores.

O que significa Campeonato Mundial de Construtores?

Competição que avalia o desempenho das equipes de Fórmula 1 ao longo da temporada, considerando os pontos de seus pilotos.

O que quer dizer GP de São Paulo?

Abreviatura para Grande Prêmio de São Paulo, etapa decisiva para o título de construtores da Fórmula 1 em 2026.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo

Mais de Esporte

GP de São Paulo: veja data, horários e como assistir à corrida no Brasil

Interlagos já recebeu um campeão da F1 coroado na corrida anterior?

Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Estreia de Rafael Câmara impulsiona nova corrida por patrocínios na Fórmula 1

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Empresas desenvolvem máquinas capazes de ‘enxergar’ o ambiente com IA

Inteligência Artificial

Clientes chineses esperam receber só 1% dos chips Nvidia encomendados

Negócios

Coca-Cola anuncia US$ 7 bilhões em investimentos na América Latina: 'Estamos só começando'

Ciência

Mortes por câncer do colo do útero podem subir quase 40% até 2050, projeta estudo