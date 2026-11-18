Rackets in Paradise terá edições em Roma e na Bahia em 2027, com treinos de tênis conduzidos pelo ex-número 9 do mundo Nicolás Almagro (Turn On The Light/Divulgação)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13h00.
A agência Turn On The Light (TT) levará o evento de tênis Rackets in Paradise a Roma de 4 a 8 de maio de 2027, durante o Internazionali BNL d’Italia. O evento terá treinos com Nicolás Almagro no Tennis Club Parioli. A edição brasileira ocorrerá de 25 a 31 de julho, na Bahia, para até 100 participantes.
Ao anunciar a segunda edição do evento de tênis Rackets in Paradise em Roma, na Itália, a agência Turn On The Light (TT) assume estratégia: utilizar o esporte como diferencial.
A consolidação no tênis é uma das principais frentes de negócios e o Rackets in Paradise é propriedade de alto valor que integra a plataforma do esporte na empresa.
Com ela, a Turn On The Lights também atua:
- Nos principais torneios do circuito mundial,
- criando experiências, ativações e oportunidades de relacionamento para marcas e seus convidados.
Nos últimos anos, a agência levou projetos e grupos de convidados a torneios como o Mutua Madrid Open, o Rolex Monte-Carlo Masters, o Internazionali BNL d’Italia, em Roma, e o Nitto ATP Finals, em Turim, além de Roland Garros.
Madrid se consolidou como um dos principais destinos das experiências internacionais da agência: em 2026, a TT levou 20 casais ao Mutua Madrid Open para uma programação que reuniu os jogos do torneio e foco em hospitalidade e curadoria de experiências pela capital espanhola.
Em Turim, um grupo de empresários fãs do esporte acompanhou de perto o Nitto ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores da temporada.
No Brasil, a TT trouxe pela primeira vez ao país a Rafa Nadal Academy, em parceria com a Quinta da Baroneza e o Club Med Lake Paradise, em uma imersão na metodologia da academia do maior campeão da história no saibro.
Para 2027, a TT projeta ampliar de forma significativa sua presença no calendário internacional do tênis.
“Estamos consolidando o tênis como uma importante plataforma de negócios da TT. Em 2027, teremos projetos para três grandes clientes, com presença em três Grand Slams, dois Masters 1000 e no Rio Open.
Paralelamente, seguimos desenvolvendo nossas propriedades, como o Rackets in Paradise, com edições no Brasil e na Europa. Nossa ambição é construir uma plataforma internacional que conecte grandes marcas, pessoas e oportunidades, sempre por meio de experiências únicas.
Para nós, o tênis é muito mais do que um esporte. É um universo de conexões”, afirma Tico Sahyoun, CEO e fundador da Turn On The Light.
Entre os dias 25 e 31 de julho de 2027, o Transamerica Resort Comandatuba, na Bahia, receberá a segunda edição do evento.
Com capacidade para apenas 100 participantes, o evento contará com oito quadras de tênis, oito professores renomados e uma programação dedicada à prática esportiva.
A TT destaca a chegada de Nicolás Almagro, ex-número 9 do ranking mundial, como embaixador do projeto.
O evento acontecerá de 4 a 8 de maio de 2027, em Roma, durante o Internazionali BNL d’Italia.
Disputado desde 1930 no Foro Itálico, o torneio reúne lado a lado um Masters 1000 masculino e um WTA 1000 feminino e é o último grande palco no saibro antes de Roland Garros.
Foi ali que Rafael Nadal conquistou o título dez vezes e que Jannik Sinner devolveu o troféu masculino à Itália, cinquenta anos depois de Adriano Panatta.
Um dos diferenciais da edição é o local dos treinos: o Tennis Club Parioli, fundado em 1906 e um dos clubes mais tradicionais da Itália.
Com 20 quadras de saibro em meio ao verde de Villa Ada, o clube centenário faz parte da história do tênis italiano e viu crescer nomes como Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e, mais recentemente, Flavio Cobolli.
É nesse saibro que os convidados vão treinar com Nicolás Almagro, dono de 13 títulos no saibro, que também será o embaixador da edição internacional.
O grupo, restrito a convidados, ficará hospedado no Gran Meliá Rome Villa Agrippina, hotel cinco estrelas no alto do Gianicolo, com jardins privativos, piscina ao ar livre e vista para a cúpula da Basílica de São Pedro.
A programação inclui jantar de boas-vindas, dois dias que combinam treinos com Almagro e jogos do torneio no Foro Itálico e, para encerrar, um torneio exclusivo entre os participantes.
O Rackets in Paradise acontecerá em Roma, na Itália, de 4 a 8 de maio de 2027, durante o Internazionali BNL d’Italia. A programação combinará treinos de tênis, jogos do torneio e experiências exclusivas para convidados.
Os treinos serão realizados no Tennis Club Parioli, fundado em 1906 e localizado em meio ao verde de Villa Ada, em Roma. O clube possui 20 quadras de saibro e receberá atividades conduzidas pelo ex-tenista Nicolás Almagro.
A segunda edição brasileira será realizada de 25 a 31 de julho de 2027, no Transamerica Resort Comandatuba, na Bahia. O evento terá capacidade para 100 participantes, oito quadras de tênis, oito professores e programação dedicada à prática esportiva.
Nicolás Almagro é um ex-tenista espanhol que alcançou a nona posição do ranking mundial e conquistou 13 títulos no saibro. Ele será embaixador das edições brasileira e internacional do Rackets in Paradise em 2027.
A Turn On The Light pretende ampliar sua presença no calendário internacional do tênis. Segundo Tico Sahyoun, CEO e fundador da agência, estão previstos projetos para três grandes clientes, com participação em três Grand Slams, dois Masters 1000 e no Rio Open, além de edições do Rackets in Paradise no Brasil e na Europa.
A Turn On The Light já realizou projetos e experiências em torneios como Mutua Madrid Open, Rolex Monte-Carlo Masters, Internazionali BNL d’Italia, Nitto ATP Finals e Roland Garros. Em 2026, a agência levou 20 casais ao torneio de Madrid, com uma programação que reuniu partidas e experiências pela capital espanhola.