RESUMO ＋ A agência Turn On The Light (TT) levará o evento de tênis Rackets in Paradise a Roma de 4 a 8 de maio de 2027, durante o Internazionali BNL d’Italia. O evento terá treinos com Nicolás Almagro no Tennis Club Parioli. A edição brasileira ocorrerá de 25 a 31 de julho, na Bahia, para até 100 participantes.

Ao anunciar a segunda edição do evento de tênis Rackets in Paradise em Roma, na Itália, a agência Turn On The Light (TT) assume estratégia: utilizar o esporte como diferencial.

A consolidação no tênis é uma das principais frentes de negócios e o Rackets in Paradise é propriedade de alto valor que integra a plataforma do esporte na empresa.

Com ela, a Turn On The Lights também atua:

- Nos principais torneios do circuito mundial,

- criando experiências, ativações e oportunidades de relacionamento para marcas e seus convidados.

A estratégia em experiências no tênis

Nos últimos anos, a agência levou projetos e grupos de convidados a torneios como o Mutua Madrid Open, o Rolex Monte-Carlo Masters, o Internazionali BNL d’Italia, em Roma, e o Nitto ATP Finals, em Turim, além de Roland Garros.

Madrid se consolidou como um dos principais destinos das experiências internacionais da agência: em 2026, a TT levou 20 casais ao Mutua Madrid Open para uma programação que reuniu os jogos do torneio e foco em hospitalidade e curadoria de experiências pela capital espanhola.

Em Turim, um grupo de empresários fãs do esporte acompanhou de perto o Nitto ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

No Brasil, a TT trouxe pela primeira vez ao país a Rafa Nadal Academy, em parceria com a Quinta da Baroneza e o Club Med Lake Paradise, em uma imersão na metodologia da academia do maior campeão da história no saibro.

Os planos para manter resultados em 2027

Para 2027, a TT projeta ampliar de forma significativa sua presença no calendário internacional do tênis.

“Estamos consolidando o tênis como uma importante plataforma de negócios da TT. Em 2027, teremos projetos para três grandes clientes, com presença em três Grand Slams, dois Masters 1000 e no Rio Open.

Paralelamente, seguimos desenvolvendo nossas propriedades, como o Rackets in Paradise, com edições no Brasil e na Europa. Nossa ambição é construir uma plataforma internacional que conecte grandes marcas, pessoas e oportunidades, sempre por meio de experiências únicas.

Para nós, o tênis é muito mais do que um esporte. É um universo de conexões”, afirma Tico Sahyoun, CEO e fundador da Turn On The Light.

Rackets in Paradise – Segunda Edição Brasil

Entre os dias 25 e 31 de julho de 2027, o Transamerica Resort Comandatuba, na Bahia, receberá a segunda edição do evento.

Com capacidade para apenas 100 participantes, o evento contará com oito quadras de tênis, oito professores renomados e uma programação dedicada à prática esportiva.

A TT destaca a chegada de Nicolás Almagro, ex-número 9 do ranking mundial, como embaixador do projeto.

Rackets in Paradise chega a Roma em 2027

O evento acontecerá de 4 a 8 de maio de 2027, em Roma, durante o Internazionali BNL d’Italia.

Disputado desde 1930 no Foro Itálico, o torneio reúne lado a lado um Masters 1000 masculino e um WTA 1000 feminino e é o último grande palco no saibro antes de Roland Garros.

Foi ali que Rafael Nadal conquistou o título dez vezes e que Jannik Sinner devolveu o troféu masculino à Itália, cinquenta anos depois de Adriano Panatta.

Um dos diferenciais da edição é o local dos treinos: o Tennis Club Parioli, fundado em 1906 e um dos clubes mais tradicionais da Itália.

Com 20 quadras de saibro em meio ao verde de Villa Ada, o clube centenário faz parte da história do tênis italiano e viu crescer nomes como Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e, mais recentemente, Flavio Cobolli.

É nesse saibro que os convidados vão treinar com Nicolás Almagro, dono de 13 títulos no saibro, que também será o embaixador da edição internacional.

O grupo, restrito a convidados, ficará hospedado no Gran Meliá Rome Villa Agrippina, hotel cinco estrelas no alto do Gianicolo, com jardins privativos, piscina ao ar livre e vista para a cúpula da Basílica de São Pedro.

A programação inclui jantar de boas-vindas, dois dias que combinam treinos com Almagro e jogos do torneio no Foro Itálico e, para encerrar, um torneio exclusivo entre os participantes.