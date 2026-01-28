Manchester City x Galatasaray: onde assistir e horário pela Champions League

Manchester City e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no estádio Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League e terá transmissão ao vivo pela HBO Max.

A equipe comandada por Pep Guardiola chega à rodada final em situação relativamente confortável: ocupa a 11ª colocação geral, com 13 pontos, mesma pontuação de times que hoje estariam classificados diretamente às oitavas de final. Uma vitória em casa pode garantir os Citizens entre os oito melhores da fase, evitando a disputa dos playoffs. No fim de semana, o City venceu o Wolverhampton por 2 a 0, pela Premier League, resultado que reforçou a confiança para o desafio europeu.

O Galatasaray, por outro lado, encara o confronto como decisivo. O time turco aparece na 17ª colocação, com 10 pontos, dentro da zona de playoffs, mas com margem mínima. A distância para o Napoli, primeiro clube fora da zona de classificação, é de apenas dois pontos. Por isso, pontuar em Manchester é fundamental para o futuro da equipe na competição continental.

Prováveis escalações:

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; O'Reilly, Reijnders e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku.

(Técnico: Pep Guardiola): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; O'Reilly, Reijnders e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku. Galatasaray (Técnico: Okan Buruk): Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci e Elmali; Torreira, Lemina e Akgun; Sané, Yilmaz e Osimhen.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Galatasaray hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre Manchester City e Galatasaray terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo Manchester City x Galatasaray hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming HBO Max.