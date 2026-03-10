Atlético de Madrid x Tottenham: horário, onde assistir e escalações

Atlético de Madrid e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), no estádio Metropolitano de Madrid, em Madri, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da principal competição de clubes da Europa. As equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta para decidir quem avança no torneio.

Como chega o Atlético de Madrid para o confronto?

O Atlético de Madrid garantiu vaga nas oitavas após eliminar o Club Brugge nos playoffs da competição. Após empate por 3 a 3 na partida de ida, os colchoneros venceram por 4 a 1 no jogo de volta e avançaram.

No cenário doméstico, a equipe comandada por Diego Simeone também vive bom momento. O clube espanhol se classificou para a final da Copa do Rei após eliminar o Barcelona na semifinal.

Para o duelo desta terça-feira, o meio-campista Pablo Barrios é dúvida após se machucar no confronto contra o Barcelona pela Copa do Rei.

Como chega o Tottenham para o confronto?

O Tottenham vive situação delicada na Premier League. A equipe ocupa a 16ª posição na tabela, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Na Champions League, porém, o desempenho foi mais sólido. O time inglês terminou em quarto lugar na fase de liga e garantiu classificação direta para as oitavas de final.

O técnico Igor Tudor enfrenta problemas com lesões no elenco. Atualmente, nove jogadores estão no departamento médico. Com apenas o jovem Souza disponível na lateral esquerda, a tendência é que o treinador utilize um esquema com três zagueiros.

A boa notícia para os Spurs é o retorno do defensor Cristian Romero, que estava suspenso na Premier League.

Onde assistir Atlético de Madrid x Tottenham ao vivo?

A partida terá transmissão pelo HBO Max.

Que horas é o jogo Atlético de Madrid x Tottenham hoje?

O jogo acontece às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Musso; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Johnny, Koke, Giuliano e Lookman; Julián Alvarez e Griezmann.

Tottenham (Técnico: Igor Tudor)

Vicario; Danso, Romero e Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha, Sarr e Gallagher; Tel, Kolo Muani e Richarlison.