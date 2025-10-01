Monaco x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Champions League

O Monaco recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 1º de outubro, no Estádio Louis II, em Fontvieille, Mônaco, pela fase de grupos da UEFA Champions League. Os Citizens vivem excelente momento na temporada, mantendo invencibilidade nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Na estreia da Champions, venceram o Napoli por 2 a 0 no Etihad Stadium, com gols de Haaland e Doku. A equipe vem embalada por uma goleada de 5 a 1 sobre o Burnley, em casa, no último fim de semana pela Premier League. Com esse resultado, ocupa a 7ª posição da tabela, somando 10 pontos em seis rodadas.

Atuando como visitante nesta temporada, o time apresenta desempenho sólido: são duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, com apenas três gols sofridos em quatro partidas fora de casa.

O grande destaque é o centroavante Erling Haaland, que vive fase artilheira, com 9 gols em apenas 7 jogos na temporada.

Na Champions League, o norueguês alcançará uma marca histórica: fará sua 50ª partida na competição. Até aqui, Haaland soma 50 gols em 49 jogos, sendo o maior artilheiro da história da Champions neste recorte inicial de partidas.

Prováveis Escalações:

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; González; Bobb, Silva, Reijnders, Doku; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Monaco:

Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze, Fati; Balogun, Biereth.

Técnico: Adi Hütter.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 1º de outubro, entre Monaco e Manchester City terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max.