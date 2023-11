Da Fórmula 1 para as ruas: a evolução dos pneus da Pirelli

Quem for ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na zonal sul de São Paulo, terá a oportunidade de ver na pista os melhores pilotos do mundo como também uma amostra do que estará nas ruas, nos carros de passeio, em pouco tempo. Isso porque o campeonato é onde as montadoras testam novas tecnologias no desenvolvimento de veículos, da aerodinâmica aos pneus.

E uma empresa que é experiente neste processo é a Pirelli. A longa jornada da empresa na Fórmula 1 remonta à sua presença nos eventos iniciais do campeonato, onde pneus da marca conquistaram inúmeras vitórias e contribuíram significativamente para o avanço tecnológico dos carros de corrida. A Pirelli desempenhou um papel essencial no desenvolvimento de pneus de alto desempenho que foram e ainda são um componente vital tanto nas pistas de corrida como nas ruas.

Os pneus da Pirelli já foram vitoriosos nos Grandes Prêmios da Fórmula 1 mais de 300 vezes, com quase 500 largadas. De fato, a marca é o mais prolífico fabricante de pneus na história da Fórmula 1, além de ser a líder em investimentos em todos os tipos de corridas, desde monolugares a GT, ralis e outros eventos off-road.

O compromisso contínuo da Pirelli com a qualidade, inovação e sustentabilidade promete moldar o futuro dos pneus, tanto nas pistas quanto nas estradas comuns, mantendo a empresa firmemente posicionada como uma figura-chave e influente no mundo dos pneus de alto desempenho e da competição automobilística.

Transferência de tecnologia

A relação entre o automobilismo e a produção de pneus para carros de rua é inegável. A Pirelli, ao longo de sua história, viu a transferência de tecnologias do esporte motorizado para os pneus de carros comuns. Exemplos notáveis incluem os pneus de baixo perfil, inicialmente desenvolvidos para o Lancia Stratos na década de 1970, e os pneus cibernéticos para estrada, espelhando a telemetria do carro para o box.

Além disso, a introdução dos pneus de 18 polegadas na Fórmula 1 há alguns anos também destaca a transferência de tecnologia da competição de elite para veículos comuns, revelando a influência direta da F1 no desenvolvimento dos pneus dos carros de rua.

Os pneus do futuro

Enquanto os carros de Fórmula 1 evoluem, a Pirelli responde a cada mudança nos regulamentos, o que também empurra a marca a elevar o desenvolvimento a um novo patamar. Com um novo ciclo de regulamentos previsto para 2026, a empresa se prepara para uma nova geração de pneus que lida com demandas ainda maiores. Esta dinâmica entre a competição e o desenvolvimento de pneus para a rua continua a ser parte integrante da estratégia de produção da Pirelli.

Este novo ciclo enfatiza ainda mais a eletrificação e o uso de combustíveis sustentáveis, o que exigirá pneus com desempenho ainda mais avançado. A equipe de desenvolvimento da fabricante de pneus tem testado modelos mais recentes para 2024, e estes protótipos serão a base para os pneus de 2025, como parte do contínuo ciclo de evolução da Pirelli.

“A Pirelli estava lá quando a Fórmula 1 nasceu em 1950, e agora seremos protagonistas ao longo de quase duas décadas da era moderna”, diz o vice-presidente executivo da Pirelli, Marco Tronchetti Provera.