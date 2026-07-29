Método STAR: a fórmula gratuita para não travar na pergunta mais temida da entrevista de emprego

Método STAR - situação, tarefa, ação e resultado | Freepik
Redatora
Publicado em 29 de julho de 2026 às 16h36.
"Fale sobre um desafio que você superou." Poucas perguntas de entrevista de emprego geram tanto silêncio constrangedor quanto essa e, diante dela, a maioria dos candidatos recorre a respostas soltas, sem sequência lógica e sem provar, na prática, a competência que alegam ter no currículo.
O problema pesa mais num mercado que segue seletivo para quem está começando a carreira. A taxa de desemprego jovem caiu pela metade desde o pico de 2021 e está em 13,8% para a faixa de 18 a 24 anos, mas o índice ainda é 2,4 vezes maior que a média nacional, segundo diagnóstico do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), divulgado em junho.
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Não é falta de repertório que derruba a maioria dos candidatos — é a forma como esse repertório é contado. Sem uma estrutura para organizar a resposta, o candidato mistura contexto, tarefa e resultado num único parágrafo confuso, ou pior, recorre a adjetivos genéricos ("sou proativo", "trabalho bem em equipe") sem nenhuma prova concreta por trás.
Recrutadores treinados percebem essa lacuna rápido. E o problema se repete tanto em processos tradicionais quanto nos formatos mais recentes, como dinâmicas em grupo e entrevistas por vídeo.
A sigla vem do inglês Situation, Task, Action, Result, e em português vira Situação, Tarefa, Ação e Resultado. A lógica é descrever o contexto em que um desafio surgiu, explicar qual era a responsabilidade do candidato naquele momento, detalhar a ação tomada e fechar com o resultado, de preferência com um número ou um dado concreto que comprove o impacto.
O método transforma uma resposta vaga em um argumento verificável. Em vez de "ajudei a equipe a bater a meta", a estrutura STAR leva o candidato a algo como: diante de uma queda nas vendas do trimestre, assumiu a reorganização da carteira de clientes, criou um novo fluxo de atendimento e elevou a conversão em um percentual específico. É esse tipo de resposta que fica na memória de quem está do outro lado da mesa.
O filtro humano não é mais o único obstáculo. Boa parte das médias e grandes empresas já usa softwares de triagem automática com inteligência artificial para filtrar candidatos antes de qualquer análise humana, e 79% das empresas utilizam IA em alguma etapa do processo seletivo, segundo o relatório Hiring Insights 2026 da Resume Genius.
Isso muda o tipo de preparo necessário. Algoritmos de triagem e recrutadores humanos convergem num ponto: ambos procuram respostas objetivas, com dados e resultados claros, e penalizam discursos genéricos.
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Um método como o STAR, pensado originalmente para entrevistas presenciais, passa a funcionar também como guia para currículos e testes escritos, formatos cada vez mais lidos primeiro por máquina.
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