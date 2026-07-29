Da UEFA à Série B: fair play financeiro deixa de ser tendência e vira regra no futebol

A UEFA puniu, em 30 de junho de 2026 14 clubes por descumprimento das novas regras de sustentabilidade financeira. Entre eles estão Chelsea, Newcastle United, Aston Villa e Juventus.

A decisão foi anunciada justamente quando o futebol europeu atingiu seu maior patamar de receitas, reforçando uma nova realidade da indústria: faturar mais deixou de ser suficiente quando os custos crescem no mesmo ritmo.

Os dados do Annual Review of Football Finance 2026, da Deloitte, mostram o tamanho dessa transformação. Pela primeira vez, o futebol europeu superou € 40,2 bilhões em receitas. A Premier League alcançou £ 6,8 bilhões em faturamento, mas fechou a temporada com £ 948 milhões de prejuízo antes dos impostos. Já a Championship, segunda divisão inglesa, registrou queda de 2% nas receitas e ampliou suas perdas. O cenário reforça que ampliar o faturamento já não garante equilíbrio financeiro sem controle dos custos.

Essa mudança está por trás das Financial Sustainability Regulations, conjunto de regras que substituiu o antigo Fair Play Financeiro. O principal instrumento é o Squad Cost Rule, que limita a 70% da receita os gastos com salários, amortização de transferências e comissões pagas a agentes.

"O futebol movimenta volumes cada vez maiores de capital e cada vez maior representatividade econômica. Essa crescente relevância demanda mecanismos de governança compatíveis com essa dimensão. O objetivo das punições não é impedir investimentos, mas evitar que o crescimento da receita seja acompanhado por uma escalada descontrolada dos custos. Mercados sustentáveis dependem de regras capazes de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre os participantes, reduzir riscos sistêmicos e incentivar modelos de gestão financeiramente responsáveis," afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

Preocupação em todos os lugares

A preocupação, no entanto, não é exclusiva da Europa. No Brasil, o debate sobre sustentabilidade financeira ganhou força à medida que os clubes passaram a buscar maior previsibilidade nas contas. Diferentemente da UEFA, que procura conter a escalada dos custos, o futebol brasileiro ainda enfrenta desafios ligados à geração de caixa, ao controle das despesas e à dependência da venda de atletas. O Relatório Convocados 2026 aponta que o fortalecimento do setor passa pela capacidade dos clubes de ampliar receitas recorrentes e reduzir a volatilidade financeira.

"O fair play financeiro representa uma mudança estrutural na indústria do futebol, que durante muito tempo, o diferencial competitivo estava na capacidade de gastar mais, mesmo que isso comprometesse a sustentabilidade do clube. Hoje, investidores, gestores e reguladores caminham para um modelo em que o desempenho esportivo precisa ser acompanhado por responsabilidade financeira. Isso torna o ambiente mais seguro para investimentos de longo prazo, melhora a governança e aumenta a previsibilidade do setor. O clube que conseguir combinar boa gestão e competitividade esportiva tende a construir uma vantagem muito mais consistente do que aquela baseada apenas em aportes financeiros", afirma Pedro Weber, sócio da Chenus, empresa especializada em investimentos no esporte.

Esse cenário levou a CBF a adotar medidas próprias. A Série B do Campeonato Brasileiro tornou-se a primeira competição nacional a implementar o Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), que condiciona benefícios financeiros ao cumprimento de critérios de responsabilidade fiscal e inaugura uma nova etapa na fiscalização das contas dos clubes.

Rui Costa, diretor executivo de futebol com passagens por São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, avalia que o avanço das regras de controle financeiro também redefine a forma como os executivos serão avaliados no futebol.

"Durante muito tempo, o trabalho de um executivo era analisado principalmente pelas contratações realizadas e pelos resultados obtidos dentro de campo. Esse cenário está mudando. A capacidade de planejar, respeitar o orçamento e construir um projeto sustentável passa a ter o mesmo peso das decisões esportivas. Isso também eleva o nível de exigência para quem ocupa essa função, porque hoje é necessário dominar gestão, finanças, governança e regulamentação para tomar decisões alinhadas à realidade econômica do clube. O futebol se tornou muito mais complexo, e essa complexidade exige profissionais cada vez mais preparados."

Modelos indo na mesma direção

A Ponte Preta foi o primeiro clube punido pelo novo sistema após descumprir critérios relacionados ao pagamento de salários e obrigações trabalhistas. Além de perder o acesso aos benefícios do Programa de Apoio à Reestruturação Financeira da Série B (PARF-B), o clube terá de reembolsar despesas anteriormente custeadas pela CBF. O caso representa a primeira aplicação prática do SSF e mostra que a gestão financeira já produz consequências diretas nas competições nacionais.

Embora adotem modelos distintos, UEFA e CBF caminham na mesma direção. Na Europa, o objetivo é impedir que receitas bilionárias sejam consumidas pelo avanço dos custos. No Brasil, a prioridade é fortalecer a disciplina financeira e reduzir desequilíbrios históricos nas contas dos clubes.