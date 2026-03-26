França x Brasil: Mbappé vai jogar hoje no amistoso?

O atacante Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, afirmou que está pronto para começar jogando no amistoso contra o Brasil. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

Escolhido para a entrevista coletiva antes do jogo, Mbappé destacou a importância do confronto como preparação para a Copa do Mundo.

"É sempre especial enfrentar uma das maiores seleções do mundo. Eles têm cinco títulos. Será um jogo importante para medir o nosso nível", afirmou.

O técnico Didier Deschamps indicou que o atacante deve iniciar a partida, mas não deve atuar durante todo o jogo. Segundo o treinador, o elenco passará por um sistema de rotação.

"Ele pode começar, mas vamos controlar os minutos", disse Deschamps.

Controle físico e recuperação

Mbappé também voltou a negar informações sobre um erro na avaliação médica de seu joelho. O jogador enfrenta um problema no joelho esquerdo desde dezembro.

Segundo o atacante, não houve falha no acompanhamento e a comunicação com o Real Madrid foi mantida de forma contínua.

"Não é verdade que examinaram o joelho errado. Sempre houve acompanhamento médico adequado", declarou.

O amistoso faz parte da preparação das seleções para a Copa do Mundo e será utilizado como teste para ajustes táticos e físicos.

O que Ancelotti disse sobre o Brasil contra a França

Na entrevista coletiva, o técnico deixou claro que não pretende abrir mão do desenho ofensivo, mesmo diante de uma seleção francesa com jogadores decisivos no ataque. A principal mensagem do técnico foi a necessidade de combinar agressividade com organização defensiva, sem perder controle do jogo.

A CBF também destacou, em material oficial, que o treinador busca uma seleção com equilíbrio, atitude e qualidade.

A fala reforça uma linha que Ancelotti vem adotando neste ciclo: aproveitar a concentração de talentos do Brasil do meio para a frente, mas sem expor excessivamente a defesa. O amistoso contra a França é tratado como um teste de alto nível antes da definição da lista final para o Mundial.

Defesa muda, e Léo Pereira ganha espaço

O Brasil chega ao amistoso com mudança importante no sistema defensivo.

O zagueiro Marquinhos foi vetado por dores na região do quadril e não enfrenta a França. Ancelotti revelou que Léo Pereira será titular, o que abre espaço para uma nova formação na linha de defesa.

Além de Marquinhos, a Data Fifa também foi marcada por baixas na seleção. Gabriel Magalhães foi cortado após queixas no joelho direito, e a comissão técnica já havia lidado com outras mudanças na convocação para os amistosos de março. O contexto amplia o peso do jogo contra os francese como teste de peças e alternativas antes da Copa.

Ataque concentra atenção com Vini Jr. e novos nomes

No setor ofensivo, a expectativa gira em torno de Vinicius Junior, que vive fase de protagonismo e afirmou estar em seu “momento mais feliz”.

A tendência é que a seleção use velocidade, mobilidade e amplitude com quatro homens de frente, ideia que Ancelotti assumiu publicamente na véspera da partida.

A lista de março também ganhou atenção pelos estreantes. Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago foram chamados pela primeira vez, e o lateral Kaiki passou a integrar o grupo depois. O amistoso, portanto, serve não só para testar o modelo de jogo, mas também para observar nomes que tentam ganhar espaço na convocação final.

Como chega a França para o amistoso

A França desembarcou em Boston tratando o confronto como um grande teste antes da Copa. Didier Deschamps convocou uma base forte, com Mbappé entre os principais nomes do elenco, e os franceses ainda encaram a Colômbia no dia 29 nesta mesma janela internacional.

A equipe francesa teve notícia de desfalque antes do amistoso, com a ausência de Jules Koundé, mas ainda assim chega com estrutura competitiva e nomes de peso em todos os setores. O cenário reforça o tamanho do teste para o Brasil, sobretudo para uma defesa que entrará modificada.

Brasil x França: horário e onde assistir

O amistoso entre Brasil e França será disputado nesta quinta-feira, 26, às 17h, no Gillette Stadium, na região de Boston, nos Estados Unidos. A transmissão está prevista por TV Globo, SporTV e GE TV.

A partida abre a Data Fifa de março para a seleção brasileira. Depois do duelo com os franceses, o time de Ancelotti encara a Croácia no dia 31, em Orlando, em mais um compromisso de preparação para o Mundial de 2026.