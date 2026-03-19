França convoca Mbappé para amistoso contra o Brasil; veja lista

Mbappé retorna à seleção francesa após lesão para amistoso contra o Brasil na Data Fifa (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Redatora
Publicado em 19 de março de 2026 às 21h31.
A França anunciou nesta quinta-feira, 19, a convocação de Kylian Mbappé para o amistoso contra o Brasil na Data Fifa. A partida será disputada no dia 26 de março, em Boston, nos Estados Unidos.
O atacante do Real Madrid retorna à lista após se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo. A convocação foi anunciada pelo técnico Didier Deschamps, que mantém a base da equipe vice-campeã da Copa do Mundo de 2022.
Além de Mbappé, a seleção francesa contará com:
O amistoso entre Brasil e França acontece no dia 26 de março, em Boston. O confronto faz parte da programação da Data Fifa e serve como preparação para as próximas competições internacionais.
A partida será o primeiro desafio da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti contra um adversário europeu. O treinador utiliza o período para observar jogadores e testar formações.
Depois de enfrentar a França, o Brasil encara a Croácia no dia 31 de março, em Orlando, no último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo.
A França também tem outro amistoso programado e enfrenta a Colômbia no dia 29 de março, encerrando sua participação na Data Fifa.