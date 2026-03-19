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França convoca Mbappé para amistoso contra o Brasil; veja lista

Seleção francesa enfrenta o Brasil em amistoso da Data Fifa no dia 26 de março, nos Estados Unidos

Mbappé retorna à seleção francesa após lesão para amistoso contra o Brasil na Data Fifa (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Mbappé retorna à seleção francesa após lesão para amistoso contra o Brasil na Data Fifa (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de março de 2026 às 21h31.

A França anunciou nesta quinta-feira, 19, a convocação de Kylian Mbappé para o amistoso contra o Brasil na Data Fifa. A partida será disputada no dia 26 de março, em Boston, nos Estados Unidos.

O atacante do Real Madrid retorna à lista após se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo. A convocação foi anunciada pelo técnico Didier Deschamps, que mantém a base da equipe vice-campeã da Copa do Mundo de 2022.

Quem foi convocado pela França contra o Brasil?

Além de Mbappé, a seleção francesa contará com:

  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Eduardo Camavinga (Real Madrid)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
  • Rayan Cherki (Manchester City)

Quando é Brasil x França e onde será o jogo?

O amistoso entre Brasil e França acontece no dia 26 de março, em Boston. O confronto faz parte da programação da Data Fifa e serve como preparação para as próximas competições internacionais.

A partida será o primeiro desafio da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti contra um adversário europeu. O treinador utiliza o período para observar jogadores e testar formações.

Depois de enfrentar a França, o Brasil encara a Croácia no dia 31 de março, em Orlando, no último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A França também tem outro amistoso programado e enfrenta a Colômbia no dia 29 de março, encerrando sua participação na Data Fifa.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFrançaSeleção Brasileira de Futebol

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