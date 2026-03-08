Resultado da F1: veja a classificação final do GP da Austrália 2026

O resultado da F1 no GP da Austrália de 2026 contou com a vitória de George Russell, da Mercedes, que liderou a corrida em Melbourne e abriu a temporada no topo. Kimi Antonelli terminou em segundo, garantindo dobradinha da equipe, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, cruzou a linha de chegada em 9º lugar.

A prova apresentou uma dinâmica competitiva logo na primeira etapa do calendário da Fórmula 1 2026, com a Mercedes dominando as primeiras posições e a Ferrari aparecendo forte na disputa pelo pódio.

Resultado da F1 - GP da Austrália 2026