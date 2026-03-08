Esporte

Resultado da F1: veja a classificação final do GP da Austrália 2026

Mercedes domina em Melbourne com Antonelli em segundo e Leclerc no pódio; Bortoleto termina em 9º.

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da China, que acontece no dia 15 de março de 2026 no Circuito Internacional de Xangai. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 09h36.

O resultado da F1 no GP da Austrália de 2026 contou com a vitória de George Russell, da Mercedes, que liderou a corrida em Melbourne e abriu a temporada no topo. Kimi Antonelli terminou em segundo, garantindo dobradinha da equipe, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, cruzou a linha de chegada em 9º lugar.

A prova apresentou uma dinâmica competitiva logo na primeira etapa do calendário da Fórmula 1 2026, com a Mercedes dominando as primeiras posições e a Ferrari aparecendo forte na disputa pelo pódio.

Resultado da F1 - GP da Austrália 2026

  1. George Russell (Mercedes) – 58 voltas

  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2.974

  3. Charles Leclerc (Ferrari) +15.519

  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +16.144

  5. Lando Norris (McLaren) +51.741

  6. Max Verstappen (Red Bull) +54.617

  7. Oliver Bearman (Haas) +1 volta

  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta

  9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta

  10. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta

  11. Esteban Ocon (Haas) +1 volta

  12. Alexander Albon (Williams) +1 volta

  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta

  14. Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas

  15. Carlos Sainz (Williams) +2 voltas

  16. Sergio Perez (Cadillac) +3 voltas

  17. Lance Stroll (Aston Martin) +15 voltas

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Pilotos de corridaFerrari

