Resultado da F1: veja a classificação final do GP da Austrália 2026

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da China, que acontece no dia 15 de março de 2026 no Circuito Internacional de Xangai. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de março de 2026 às 09h36.
O resultado da F1 no GP da Austrália de 2026 contou com a vitória de George Russell, da Mercedes, que liderou a corrida em Melbourne e abriu a temporada no topo. Kimi Antonelli terminou em segundo, garantindo dobradinha da equipe, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, cruzou a linha de chegada em 9º lugar.
A prova apresentou uma dinâmica competitiva logo na primeira etapa do calendário da Fórmula 1 2026, com a Mercedes dominando as primeiras posições e a Ferrari aparecendo forte na disputa pelo pódio.
George Russell (Mercedes) – 58 voltas
Kimi Antonelli (Mercedes) +2.974
Charles Leclerc (Ferrari) +15.519
Lewis Hamilton (Ferrari) +16.144
Lando Norris (McLaren) +51.741
Max Verstappen (Red Bull) +54.617
Oliver Bearman (Haas) +1 volta
Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
Esteban Ocon (Haas) +1 volta
Alexander Albon (Williams) +1 volta
Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
Sergio Perez (Cadillac) +3 voltas
Lance Stroll (Aston Martin) +15 voltas