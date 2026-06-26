Fórmula 1: FIA emite alerta de calor para GP da Áustria

Para o GP da Áustria, que acontece neste final de semana, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou oficialmente um alerta de risco de calor para a etapa disputada no circuito de Spielberg.

Assim, com o comunicado, as equipes são obrigadas a adotarem medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas previstas. A decisão foi tomada após os serviços meteorológicos indicarem que os termômetros podem ultrapassar os 31°C durante as atividades do fim de semana.

Com isso, entram em vigor protocolos específicos previstos no regulamento da Fórmula 1 para minimizar os efeitos do calor extremo dentro dos cockpits. A principal exigência da FIA é a instalação do sistema de refrigeração para os pilotos nos carros.

O equipamento inclui um colete térmico desenvolvido para ajudar a reduzir a temperatura corporal durante a corrida. Apesar disso, o uso do sistema não será obrigatório para os competidores.

Caso um piloto opte por não utilizar o colete térmico, sua equipe deverá adicionar um lastro de 0,5 kg ao carro. A medida busca compensar o peso do equipamento e garantir igualdade de condições entre todos os participantes do grid.

Quando é o GP da Áustria?

Além das altas temperaturas, o GP da Áustria promete ser importante na disputa pelo campeonato. A prova está marcada para domingo, 28, às 10h (horário de Brasília), e será a oitava corrida da temporada.

Na classificação, o líder é o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.