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Fórmula 1: FIA emite alerta de calor para GP da Áustria

A oitava corrida da temporada de 2026 da Fórmula deve contar altas temperaturas e as equipes serão obrigadas a adotarem medidas para proteger os pilotos

GP da Áustria: com o comunicado, as equipes são obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas (ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)

GP da Áustria: com o comunicado, as equipes são obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas (ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h43.

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Para o GP da Áustria, que acontece neste final de semana, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou oficialmente um alerta de risco de calor para a etapa disputada no circuito de Spielberg.

Assim, com o comunicado, as equipes são obrigadas a adotarem medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas previstas. A decisão foi tomada após os serviços meteorológicos indicarem que os termômetros podem ultrapassar os 31°C durante as atividades do fim de semana.

Com isso, entram em vigor protocolos específicos previstos no regulamento da Fórmula 1 para minimizar os efeitos do calor extremo dentro dos cockpits. A principal exigência da FIA é a instalação do sistema de refrigeração para os pilotos nos carros.

O equipamento inclui um colete térmico desenvolvido para ajudar a reduzir a temperatura corporal durante a corrida. Apesar disso, o uso do sistema não será obrigatório para os competidores.

Caso um piloto opte por não utilizar o colete térmico, sua equipe deverá adicionar um lastro de 0,5 kg ao carro. A medida busca compensar o peso do equipamento e garantir igualdade de condições entre todos os participantes do grid.

Quando é o GP da Áustria?

Além das altas temperaturas, o GP da Áustria promete ser importante na disputa pelo campeonato. A prova está marcada para domingo, 28, às 10h (horário de Brasília), e será a oitava corrida da temporada.

Na classificação, o líder é o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.

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