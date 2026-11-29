Mais de 38 milhões de espanhóis estão convocados a ir às urnas neste domingo, 29, em uma eleição que pode colocar fim a oito anos de governo de Pedro Sánchez e alterar o equilíbrio de forças políticas na União Europeia (UE). A Espanha, uma das maiores economias do bloco europeu ainda governadas pela esquerda, pode passar a ser comandada por uma coalizão entre o Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, e o Vox, de extrema direita, comandado por Santiago Abascal.

Uma eventual mudança de governo em Madri, no entanto, terá repercussões para além das fronteiras espanholas. As políticas de imigração, as relações com o Brasil e o futuro do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul estão entre os temas que podem ser afetados pelo resultado das urnas.

Em entrevista à EXAME, Sérgio Castaño Riaño, analista político na Espanha, afirma que uma vitória da direita representaria mais um avanço das forças conservadoras no continente europeu.

"Uma mudança de governo na Espanha reforçaria o deslocamento do centro de gravidade político da União Europeia para a direita e enfraqueceria a social-democracia europeia", diz Riaño.

As eleições foram antecipadas por Sánchez em outubro, após uma derrota no Congresso em medidas relacionadas à política habitacional. Inicialmente, os espanhóis voltariam às urnas em 2027.

Neste domingo, os eleitores escolhem os 350 deputados do Congresso e 209 senadores. Para alcançar a maioria absoluta no Congresso, são necessários 176 assentos.

Uma das últimas pesquisas do instituto 40dB, realizada para o jornal espanhol El País e a emissora Cadena SER, projetava 130 deputados para o PP, 124 para o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e 57 para o Vox. Juntos, PP e Vox alcançariam 187 cadeiras, número suficiente para uma maioria absoluta.

O que muda na União Europeia?

Embora PP e Vox compartilhem posições em determinadas agendas, os dois partidos apresentam diferenças importantes em relação ao futuro da integração europeia.

Enquanto o Partido Popular mantém uma trajetória historicamente pró-União Europeia, o Vox defende maior autonomia dos Estados nacionais em relação às instituições comunitárias.

Na avaliação de Riaño, o impacto de uma eventual aliança dependerá do espaço conquistado pela extrema direita na composição do novo governo. "A influência do Vox dependeria de seu peso dentro do governo, especialmente em questões como imigração, políticas ambientais e integração europeia. Mais do que uma ruptura com Bruxelas, é de se esperar uma reconfiguração das alianças políticas da Espanha dentro da União Europeia", afirma.

A eventual saída de Sánchez também reduziria a representação da social-democracia entre os governos das grandes economias europeias, em um momento de avanço das forças de direita em diferentes países do continente.

Imigração: Espanha pode endurecer regras

Um dos principais temas da campanha eleitoral, a imigração também está entre as agendas que podem sofrer mudanças significativas em um governo liderado pela direita. As pressões migratórias nas Ilhas Canárias e em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, ampliaram o debate sobre o controle das fronteiras e a cooperação com países africanos.

Enquanto o governo Sánchez defendeu iniciativas de regularização de imigrantes, o Vox propõe políticas mais restritivas, incluindo a ampliação das deportações. Segundo Riaño, uma eventual coalizão entre PP e Vox poderia pressionar a União Europeia a estabelecer novas condições para a concessão de recursos financeiros ao Marrocos, considerando o cumprimento de compromissos relacionados ao controle fronteiriço e à readmissão de imigrantes.

Apesar das diferenças ideológicas, o país africano continuará sendo um parceiro estratégico da Espanha, tanto na gestão dos fluxos migratórios quanto na área de segurança. "A contradição é que, quanto mais restritiva a Espanha quiser ser em relação à imigração irregular, maior será sua necessidade de cooperar com o Marrocos", diz o analista.

O que uma vitória da direita na Espanha significa para o Brasil?

Uma eventual derrota de Pedro Sánchez também pode alterar a dinâmica das relações diplomáticas entre Madri e Brasília.

A proximidade ideológica entre Sánchez e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva favoreceu o diálogo político entre os dois países nos últimos anos. Uma mudança no comando espanhol poderia reduzir essa afinidade. "A saída de Pedro Sánchez poderia provocar um esfriamento das relações políticas com o Brasil devido à perda de afinidade ideológica entre os dois governos. No entanto, os importantes interesses empresariais espanhóis no Brasil e a parceria estratégica entre ambos os países favorecem o pragmatismo", afirma Riaño.

A Espanha mantém uma presença empresarial relevante na economia brasileira. Companhias como Santander, Telefónica, controladora da Vivo, Iberdrola, controladora da Neoenergia, e Mapfre atuam em setores estratégicos, como serviços financeiros, telecomunicações, energia e seguros.

Esses interesses econômicos tendem a funcionar como um contraponto a eventuais divergências diplomáticas.

Acordo entre União Europeia e Mercosul pode ser ponto de atrito

Um dos principais pontos de atenção para o Brasil, segundo o analista, será a posição do próximo governo espanhol em relação ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Historicamente, a Espanha desempenha um papel importante na aproximação política e econômica entre a Europa e a América Latina.

No entanto, a possibilidade de uma coalizão de direita coloca em evidência uma divergência entre seus potenciais integrantes: enquanto o PP apoia o acordo comercial, o Vox se posiciona contra ele. Essa diferença poderá gerar tensões internas no governo espanhol e influenciar a atuação de Madri nas discussões europeias relacionadas ao Mercosul.

Para Riaño, entretanto, os interesses econômicos e estratégicos devem prevalecer sobre as diferenças partidárias nas relações entre Brasil e Espanha. "As diferenças ideológicas podem condicionar as relações diplomáticas, mas dificilmente se sobreporão aos interesses econômicos e estratégicos de ambos os países", afirma.