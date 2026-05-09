Esporte

Fluminense x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tricolor chega pressionado enquanto o Leão está embalado após resultados positivos na temporada

Luis Zubeldia: Treinador vive pressão no cargo e precisa dar uma resposta ao torcedor ((Foto: Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images))

Luis Zubeldia: Treinador vive pressão no cargo e precisa dar uma resposta ao torcedor ((Foto: Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de maio de 2026 às 00h39.

Fluminense x Vitória se enfrentam neste sábado, 9, às 18h, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

As equipes chegam em momentos opostos na temporada. Enquanto o Leão chega embalado, o Tricolor está pressionado e precisa de resultados positivos na competição. 

Como chega o Fluminense para o confronto

 O Fluminense chega pressionado após derrota para o Internacional na última rodada do Brasileirão, além de ter empatado com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, por 1 a 1. 

Embora esteja na terceira posição do Brasileiro, o time vive altos e baixos e, com isso, tenta encaminhar uma sequência positiva.

No entanto, terá baixas de peso, como Jemmes, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, Martinelli e Cano seguem fora por lesão.

Como chega o Vitória para o confronto

Já o Vitória chega com a confiança no alto. O Leão avançou para as semifinais da Copa do Nordeste e goleou o Coritiba por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão.

A equipe tenta alcançar a parte de cima da tabela, já que ocupa a nona posição, com 18 pontos conquistados. O clube sonha em entrar no G5 do torneio, que garante vaga nas competições continentais em 2027.

Onde assistir a Fluminense x Vitória

O duelo entre Fluminense x Vitória terá transmissão do Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Millán, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e Castillo.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Diego Tarzia (Ronald) e Renê.

Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFluminense

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