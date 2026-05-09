Bahia x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bahia x Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Como mandante, o time baiano perdeu apenas uma vez no Brasileirão e tenta contar com esse fator para vencer a Raposa. Já o Cruzeiro vive altos e baixos na temporada. A equipe se recuperou nas últimas rodadas, mas ainda está próxima da zona de rebaixamento.

Como chega o Bahia para o confronto

O Bahia briga na parte de cima da tabela e estava bastante pressionado, mas o empate com o São Paulo por 2 a 2 na última rodada deu um gás ao time nordestino.

Se vencer o Cruzeiro, a equipe pode entrar no G4 do torneio; no entanto, está há quatro jogos sem vencer - desde o triunfo sobre o Mirassol por 2 a 1 fora de casa.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Já o Cruzeiro perdeu o clássico contra o Atlético-MG na última rodada e precisa voltar a vencer. O clube também vem de empate por 0 a 0 com a Universidad Católica, na Libertadores.

Na 15.ª posição, com 16 pontos, o Cruzeiro está fugindo da zona de rebaixamento e qualquer tropeço pode ser complicado para a equipe mineira.

Onde assistir a Bahia x Cruzeiro

O duelo entre Bahia x Cruzeiro terá transmissão do Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cristian Oliveira; Erick Pulga e Willian José.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (William), Jonathan Jesus, Lucas Villalba (Fabrício Bruno) e Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Villarreal e Kaio Jorge.