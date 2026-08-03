Focus: projeção de IPCA em 2026 cai para 5,03% e completa cinco semanas de queda

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central reduziram a expectativa do IPCA em 2026 pela quinta semana seguida, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 3.

A projeção da Selic para 2026 caiu em relação a última semana.

A expectativa do PIB em 2026, 2028 e 2029 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar para 2026 e 2028 também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,12% para 5,03%, na quinta queda semanal seguida.

Para 2027, a expectativa permaneceu em 4,22%.

Em 2028, a projeção ficou estável em 3,80%. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,99%.

Em 2027, a projeção caiu de 1,60% para 1,57%. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas diminuíram a expectativa para a Selic de 14,% para 13,75%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,29 para R$ 5,28.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,30. Em 2029, a projeção subiu de R$ 5,37 para R$ 5,39.