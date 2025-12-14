Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da Copa do Brasil

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo, 14 de dezembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo que vale vaga na grande decisão da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv, Premiere e Prime Video.

O Vasco chega com vantagem após vencer o primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, de virada, também no Maracanã. Com o resultado, o Cruz-Maltino precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Já o Fluminense precisa vencer: caso o triunfo seja por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Como chega o Fluminense?

Favorito antes do primeiro jogo da semifinal, o Fluminense buscou recuperar a confiança do elenco para o clássico decisivo. Internamente, a expectativa é positiva, principalmente com o retorno de Canobbio, que cumpriu suspensão e fez falta no duelo de ida.

O atacante volta ao time no lugar de Soteldo, que deixou o campo lesionado na derrota para o Vasco e é dúvida para a partida. Outra incógnita está no meio-campo: o técnico Luis Zubeldía avalia iniciar o jogo com Hércules no lugar de Nonato.

Como chega o Vasco?

O Vasco entra em campo confiante após a vitória no jogo de ida, resultado que mudou o ambiente do clube. Antes da semifinal, o Cruz-Maltino havia vencido apenas uma das oito partidas anteriores.

O técnico Fernando Diniz deve repetir a escalação do primeiro confronto. Thiago Mendes, que deixou o jogo de ida com um incômodo muscular nos acréscimos, treinou normalmente neste sábado e está confirmado para o clássico.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Vasco hoje pela Copa do Brasil?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo pelo Sportv, Premiere e Prime Video.

Prováveis escalações de Fluminense x Vasco

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.