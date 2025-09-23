Esporte

Fluminense x Lanús: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Partida entre Fluminense x Lanús é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

O Fluminense e o Lanús se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+.

O Fluminense chega para o confronto com a necessidade de reverter o placar adverso do jogo de ida, quando perdeu por 1 a 0 na Argentina. Para avançar, o Tricolor Carioca precisa vencer por dois gols de diferença. O time ainda está vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana) e aposta no bom retrospecto no Maracanã, onde não perde por competições internacionais desde 2021, com uma invencibilidade de 22 partidas, incluindo 18 vitórias.

Por outro lado, o Lanús tenta segurar a vantagem construída no jogo de ida e conquistar a classificação para a próxima fase da competição.

Para este confronto, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o meia Paulo Henrique Ganso, que está lesionado. Nonato, com tendinite no pé direito, é dúvida para o jogo. Já o Lanús deve repetir a escalação do time que venceu na Argentina.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Lanús hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta terça-feira, 23, às 21h30, entre Fluminense e Lanús terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Lanús hoje?

Você pode assistir à partida online pelo SBT e Paramount+.

Prováveis escalações:

Fluminense (técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.

