Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, 27, a demissão do técnico Fernando Diniz. O ex-treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, é cotado para assumir o cargo no clube mineiro.

Com um desempenho de quatro vitórias em 18 partidas, Diniz deixa a equipe, acompanhado do auxiliar Eduardo Barros e do preparador físico Wagner Bertelli.

O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das…

Sem vitórias nas últimas duas rodadas do Campeonato Mineiro, o técnico se tornou alvo de descontentamento entre os torcedores, o que intensificou a pressão sobre a diretoria logo no começo do ano.

O ex-técnico da seleção brasileira assumiu o posto de Fernando Seabra no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sua passagem foi marcada por uma campanha com apenas três vitórias em 15 partidas.

Em 2024, Diniz conduziu o Cruzeiro até a final da sul-americana, mas ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Racing. Sem conquistar o título continental, a equipe ficou fora da Libertadores de 2025, após terminar o Campeonato Brasileiro em nono lugar.

Veja a nota do Cruzeiro na íntegra

*Em atualização.