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Bitcoin cai com sell-off no setor de IA e acumula perdas de 2,3% em 7 dias

Maior das criptomoedas segue com desempenho negativo apesar do terceiro dia seguido com saldo líquido positivo nos ETFs

(reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de julho de 2026 às 10h18.

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O bitcoin opera em queda nesta sexta-feira, 17, acompanhando a desvalorização das ações de empresas fabricantes de chips, ligadas ao setor de inteligência artificial (IA). A Micron, gigante norte-americana de semicondutores, cai 3,2% no pré-market, ao passo que a Nvidia recua 2,6%.

Conforme noticiou a CNBC, os investidores começam a questionar a sustentabilidade da explosão nos gastos de capital com IA, precipitando ativos do segmento a um sell-off.

Às 10h07 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,8% em um período de 24 horas, a US$ 62.800 por unidade. No acumulado dos últimos sete dias, a maior das criptomoedas registra uma desvalorização de 2,3%.

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da corretora Bitget para a América Latina, para que uma recuperação ganhe força, o bitcoin precisaria se consolidar acima dos US$ 65 mil e romper a região de US$ 69 mil, que é o preço médio de compra dos investidores de curto prazo.

Por outro lado, Herrera destaca que a volatilidade implícita do bitcoin continua relativamente contida. “Enquanto o índice Kospi, da Coreia do Sul, viu sua volatilidade implícita de 30 dias disparar para cerca de 81%, em meio à correção das ações ligadas à inteligência artificial, a volatilidade implícita do bitcoin segue próxima de 38%”, afirma.

O executivo da Bitget argumenta que isso mostra que apesar das oscilações recentes, o mercado cripto não tem sido mais sensível ao aumento de incerteza neste momento.

ETFs e Indicadores

Ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 79,1 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista negociados nas bolsas dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os principais alvos do fluxo foram o IBIT, da BlackRock, com US$ 33,4 milhões de entrada líquida de capital; e o FBTC, da Fidelity, com US$ 30,7 milhões.

Nos ETFs de ether, o fluxo foi negativo em US$ 28 milhões, interrompendo uma sequência de dois pregões com entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu de 34 para 31 pontos de ontem para hoje, mostrando uma piora no sentimento do mercado. O indicador continua na zona que indica predominância do “medo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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