Fluminense x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense: time entra em campo neste domingo, 15 (Wagner Meier / Correspondente autônomo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de março de 2026 às 06h00.
Fluminense e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 15, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em um duelo entre dois times que chegam empatados na tabela e brigando por posições no G-4.
O Fluminense ocupa a sexta colocação com sete pontos em quatro jogos — duas vitórias, um empate e uma derrota — e joga em casa em busca de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.
O Athletico-PR aparece logo atrás, na sétima posição, com campanha idêntica, e também precisa da vitória para não perder terreno para os líderes.
Fluminense x Athletico-PR acontece às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O jogo terá transmissão ao vivo da Globo Rio e Premiere (pay-per-view).
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino (Serna).
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza.