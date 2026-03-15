Fluminense x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 15, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em um duelo entre dois times que chegam empatados na tabela e brigando por posições no G-4.

O Fluminense ocupa a sexta colocação com sete pontos em quatro jogos — duas vitórias, um empate e uma derrota — e joga em casa em busca de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O Athletico-PR aparece logo atrás, na sétima posição, com campanha idêntica, e também precisa da vitória para não perder terreno para os líderes.

Que horas é o jogo?

Fluminense x Athletico-PR acontece às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir a Fluminense x Athletico-PR?

O jogo terá transmissão ao vivo da Globo Rio e Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino (Serna).

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza.