Santos x Corinthians: que horas onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Equipes se enfrentam neste domingo, 15, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Brasileirão 2026: Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de março de 2026 às 06h03.

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, 15, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O Santos tenta reagir na competição após início irregular de temporada. A equipe da Baixada Santista busca se afastar da parte inferior da tabela e deve contar com o retorno de Neymar, poupado no empate por 2 a 2 com o Mirassol.

O Corinthians também chega pressionado. O time comandado por Dorival Júnior não vence há dois jogos e vem de derrota por 2 a 0 para o Coritiba, resultado que afastou a equipe das primeiras posições.

Que horas é o jogo Santos x Corinthians

A partida entre Santos e Corinthians acontece neste domingo, 15, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Onde assistir Santos x Corinthians

O clássico terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, e do Ge TV, no YouTube.

Possíveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Rony e Gabigol.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Gui Negão.

Mais de Esporte

Fluminense x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool x Tottenham: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro x Vasco: horário e onde assistir pelo Brasileirão

Barcelona x Sevilla: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais na Exame

Esporte

Fluminense x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Pop

Que horas começa o BBB 26? Hoje a edição será dividida em duas partes

Marketing

Por que o Brasil vai em peso ao SXSW? Executiva do festival há 27 anos explica

Carreira

Pedimos ao ChatGPT para montar uma carteira de investimentos para iniciantes