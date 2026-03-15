Santos x Corinthians: que horas onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Brasileirão 2026: Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (Getty Images)
Publicado em 15 de março de 2026 às 06h03.
Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, 15, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O Santos tenta reagir na competição após início irregular de temporada. A equipe da Baixada Santista busca se afastar da parte inferior da tabela e deve contar com o retorno de Neymar, poupado no empate por 2 a 2 com o Mirassol.
O Corinthians também chega pressionado. O time comandado por Dorival Júnior não vence há dois jogos e vem de derrota por 2 a 0 para o Coritiba, resultado que afastou a equipe das primeiras posições.
A partida entre Santos e Corinthians acontece neste domingo, 15, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.
O clássico terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, e do Ge TV, no YouTube.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Rony e Gabigol.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Gui Negão.