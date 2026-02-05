Grêmio x Botafogo: confira o placar do jogo e tabela do Brasileirão

O Grêmio venceu o Botafogo por 5 a 3 na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou a primeira vitória do time gaúcho na competição e foi disputada com oito gols, em confronto movimentado do início ao fim.

O Botafogo saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo. Arthur Cabral recebeu lançamento da defesa, driblou Wagner Leonardo e abriu o placar.

O Grêmio reagiu rapidamente. Aos 25 minutos, Tetê cruzou e Carlos Vinícius aproveitou falha do goleiro Ponte para empatar. O Botafogo voltou a ficar em vantagem aos 35, com Danilo, que marcou de voleio após passe de Montoro.

No segundo tempo, o Grêmio virou o jogo com protagonismo de Carlos Vinícius. O atacante empatou logo aos três minutos e marcou novamente aos 11, em cobrança de pênalti, completando o hat-trick.

Após a virada, o time gaúcho ampliou. Tetê marcou o quarto gol e Edenílson fez o quinto aos 33 minutos. Danilo ainda descontou para o Botafogo, fechando o placar em 5 a 3.

Com o resultado, o Grêmio soma os primeiros três pontos no Brasileirão, enquanto o Botafogo permanece com três pontos após duas rodadas.