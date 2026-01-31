Flamengo x Corinthians: que horas e onde assistir à final da Supercopa?

Flamengo: time conquistou o Brasileirão e a Libertadores na mesma temporada em 2025 (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06h00.
O Flamengo tem encontro marcado com o Corinthians neste domingo, 1, na Supercopa do Brasil 2026.
O jogo reforça a rivalidade entre paulistanos e cariocas no futebol. Donos das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians foram os campeões do Campeonato Brasileiro 2025 e da Copa do Brasil 2025, respectivamente.
Após a vitória do Timão no dia 21 de dezembro e do rubro-negro no dia 3 de dezembro, foi definido o jogo da Supercopa Rei, que reúne os campeões dos dois campeonatos nacionais no mesmo campo.
A Supercopa será disputada às 16h, no Estágio Mané Garrincha, em Brasília.
O jogo será transmitido ao vivo apenas pelo Grupo Globo, que conta com várias frentes.
Na televisão, a TV Globo e o Sportv farão a transmissão. No streaming e pay-per-view, o Premiere fará a cobertura. Já no YouTube, fica por conta da GEtv.
O Corinthians busca seu segundo título na Supercopa.
O clube venceu a edição de 1991, quando, após conquistar o Brasileirão de 1990, derrotou o Flamengo, então campeão da Copa do Brasil de 1990, por 1 a 0, com gol de Neto, em partida disputada no estádio do Morumbi. Agora, a história se repete com os campeonatos trocados.
Já o Flamengo chega como tricampeão do torneio e atual detentor do título. As conquistas rubro-negras ocorreram nas edições de 2020, 2021 e 2025, o que faz do clube o maior vencedor da história da Supercopa, segundo dados históricos da competição.
A Supercopa Rei é disputada anualmente entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em casos excepcionais, quando um mesmo clube vence ambas as competições, a vaga é destinada ao vice-campeão brasileiro.
O torneio é realizado no ano seguinte às conquistas e, desde 1991, ocorre em jogo único, seguindo modelo semelhante ao de supercopas europeias.
Criada em 1990, a competição teve apenas duas edições no início dos anos 1990 antes de entrar em um longo hiato.
A primeira foi disputada em sistema de ida e volta entre Vasco da Gama e Grêmio, com título gremista. A segunda, em 1991, marcou a vitória corintiana sobre o Flamengo. Após isso, a Supercopa ficou 27 anos fora do calendário oficial.
O retorno aconteceu em 2020, por iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a decisão entre Flamengo e Athletico Paranaense, vencida pelo time carioca por 3 a 0, em Brasília. Desde então, o torneio integra o calendário nacional de forma regular.
Em 2024, a CBF anunciou a mudança do nome da competição para Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. Desde então, o torneio manteve seu formato de jogo único e caráter simbólico de abertura da temporada no futebol brasileiro.