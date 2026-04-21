Esporte

Jogos da Copa do Brasil de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça da Copa do Brasil online e na TV por assinatura

Futebol: Quinta fase da Copa do Brasil inicia nesta terça-feira, 21 (Esportes/Exame)

Futebol: Quinta fase da Copa do Brasil inicia nesta terça-feira, 21 (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 04h01.

A quinta fase da Copa do Brasil inicia nesta terça-feira, 21, com a estreia dos 20 clubes do Brasileirão. As equipes que disputam a Série A se juntam às 12 classificadas anteriormente, buscando uma vaga no mata-mata do torneio, totalizando 32 clubes ao todo.

Nesta fase do torneio, os duelos passaram a ser decididos em jogos de ida e volta. Até a fase anterior, o formato de disputa era em jogo único.

Os confrontos de ida vão de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23. Já a volta acontece entre os dias 12 e 14 de maio de 2026.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

17h - Botafogo x Chapecoense - Transmissão do Sportv e Premiere

19h15 - São Paulo x Juventude - Transmissão do Sportv e Premiere

19h30 - Grêmio x Confiança - Transmissão do Prime Vídeo

21h30 - Paysandu x Vasco - Transmissão Sportv, GE TV e Premiere

21h30 - Barra SC x Corinthians - Tranmissão do Prime Vídeo

Veja os clubes que disputarão a quinta fase da Copa do Brasil

  • Athletic-MG
  • Ceará
  • Fortaleza
  • Operário-PR
  • Paysandu
  • Confiança
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense
  • Goiás
  • Juventude
  • Barra-SC
  • Athletico-PR
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Chapecoense
  • Corinthians
  • Coritiba
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Internacional
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • RB Bragantino
  • Remo
  • Santos
  • São Paulo
  • Vasco da Gama
  • Vitória
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