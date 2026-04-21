Jogos da Copa do Brasil de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários

A quinta fase da Copa do Brasil inicia nesta terça-feira, 21, com a estreia dos 20 clubes do Brasileirão. As equipes que disputam a Série A se juntam às 12 classificadas anteriormente, buscando uma vaga no mata-mata do torneio, totalizando 32 clubes ao todo.
Nesta fase do torneio, os duelos passaram a ser decididos em jogos de ida e volta. Até a fase anterior, o formato de disputa era em jogo único.
Os confrontos de ida vão de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23. Já a volta acontece entre os dias 12 e 14 de maio de 2026.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Copa do Brasil
17h - Botafogo x Chapecoense - Transmissão do Sportv e Premiere
19h15 - São Paulo x Juventude - Transmissão do Sportv e Premiere
19h30 - Grêmio x Confiança - Transmissão do Prime Vídeo
21h30 - Paysandu x Vasco - Transmissão Sportv, GE TV e Premiere
21h30 - Barra SC x Corinthians - Tranmissão do Prime Vídeo
Veja os clubes que disputarão a quinta fase da Copa do Brasil
- Athletic-MG
- Ceará
- Fortaleza
- Operário-PR
- Paysandu
- Confiança
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense
- Goiás
- Juventude
- Barra-SC
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Chapecoense
- Corinthians
- Coritiba
- Cruzeiro
- Flamengo
- Fluminense
- Grêmio
- Internacional
- Mirassol
- Palmeiras
- RB Bragantino
- Remo
- Santos
- São Paulo
- Vasco da Gama
- Vitória