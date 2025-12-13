Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e escalações da Copa Intercontinental

O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado, 13 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar.

O vencedor do confronto garante vaga na final, onde enfrentará o PSG no dia 17 de dezembro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O time brasileiro chega como favorito, mas, devido ao curto espaço de tempo entre as quartas e semifinais da competição (apenas três dias), o técnico Filipe Luís pode promover algumas mudanças no time titular.

Como chega o Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís ainda é um mistério, já que o técnico deve realizar algumas alterações devido ao calendário apertado entre as fases da Copa Intercontinental. O Flamengo conta com a estrela de Arrascaeta e a experiência de jogadores como Bruno Henrique e Léo Pereira para tentar garantir a vitória.

Como chega o Pyramids

Treinado pelo croata Krunoslav Jurcic, o Pyramids tem como destaque o artilheiro Fiston Mayele, da República Democrática do Congo, e o atacante brasileiro Ewerton Silva. Na véspera do confronto com o Flamengo, Jurcic afirmou que este será o "maior jogo da história do Pyramids" e prometeu atenção especial à marcação em Arrascaeta, peça-chave do time adversário.

Onde assistir ao vivo Flamengo x Pyramids hoje pela Copa Intercontinental?

O jogo deste sábado, às 14h, entre Flamengo e Pyramids terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Prováveis escalações de Flamengo x Pyramids

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Pyramids (Técnico: Krunoslav Jurcic)

El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.