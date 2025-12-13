Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Repórter
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08h20.
O Barcelona enfrenta o Osasuna neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Barcelona atravessa boa fase, lidera a La Liga e vem de vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Frankfurt na Champions League. Para o próximo compromisso, o técnico Hansi Flick deve ajustar a escalação, já que Gerard Martín é dúvida por virose, enquanto Dani Olmo, com lesão no ombro, e Ronald Araújo, por motivos pessoais, estão fora. Mesmo com desfalques, o time enfrenta um adversário tecnicamente inferior e chega com amplo favoritismo.
Por outro lado, o Osasuna ocupa a 15ª posição e oscila no Campeonato Espanhol, apesar das vitórias recentes sobre Levante e Ebro. Para enfrentar o líder, o time pode ter a baixa de Aitor Fernández, ainda incerto por virose, além da ausência confirmada de Iker Benito, lesionado no ligamento cruzado. Diante do ataque forte do Barcelona, a equipe precisa de consistência defensiva para tentar pontuar.
Joan Garcia; Alex Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Frenkie de Jong e Pedri; Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal; Ferran Torres.
Sergio Herrera; Abel Bretones, Alejandro Catena, Boyomo e Íñigo Arguibide; Lucas Torró e Jon Moncayola; Ruben García, Aimar Oroz e Víctor Muñoz; Ante Budimir.