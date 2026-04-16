Flamengo x Independiente Medellín: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo x Independiente Medellín se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Rubro-Negro chega embalado após três vitórias seguidas na temporada. Liderando o grupo após vencer o Cusco, do Peru, na estreia, a equipe quer o segundo triunfo, agora com a presença de sua torcida.

Por outro lado, o Independiente Medellin chega pressionado após empatar com o Estudiantes na estreia e não vencer há três jogos, vindo de derrota para o Atlético Nacional no campeonato local.

Como chega o Flamengo para o confronto

Com três vitórias em sequência, incluindo a estreia na Libertadores e o clássico contra o Fluminense, a equipe chega confiante. Pedro e Lucas Paquetá, que tiveram destaque nos últimos resultados positivos, devem seguir como titulares.

Apesar disso, Leonardo Jardim não poderá contar com Jorginho e Pulgar, no departamento médico, enquanto Saúl e Cebolinha são dúvidas.

O treinador pode fazer mudanças nas laterais, colocando Emerson Royal e Ayrton Lucas nas vagas de Varela e Alex Sandro, para rodar o elenco.

Como chega o Independiente Medellin para o confronto

Já o Independiente Medellin precisa da vitória para ficar tranquilo na competição. O treinador Alejandro Restrepo deve repetir a formação da estreia.

No entanto, as dúvidas ficam por conta de Léider Berrío e Yony González, que são dúvidas. Nos demais, o desgaste físico recente pode pesar contra o Flamengo.

Onde assistir a Flamengo x Independiente Medellin

O duelo entre Flamengo x Independiente Medellín terá transmissão da ESPN e Disney+ Premium.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Independiente Medellin (Técnico: Alejandro Restrepo )

Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski.