Jogos de hoje, quarta-feira, 8 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Essa quarta-feira, 8, será cheia para o fã de futebol, com jogos importantes pela Libertadores, Sul-Americana e Champions League.
Flamengo, Mirassol, Palmeiras, Santos, Atlético-MG e Grêmio estreiam em suas respectivas competições continentais. Já o Barcelona e PSG jogam nas quartas de final da Champions League.
Os destaques ficam para os jogos entre Cusco x Flamengo, pela Libertadores, e PSG x Liverpool pela Champions League.
A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Turco, Copa do Nordeste e Paulistão A2.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Libertadores
- 19h - Coquimbo Unido x Nacional - URU
- 19h - Mirassol x Lanús
- 21h - Independiente Medellin x Estudiantes
- 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras
- 21h30 - Cusco x Flamengo
- 23h - Sporting Cristal x Cerro Porteño
Sul-Americana
- 19h - Deportivo Cuenca x Santos
- 19h - Deportivo Riestra x Palestino
- 19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo
- 21h - Audax Italiano x Olimpia - PAR
- 21h30 - Blooming x River Plate
- 21h30 - Montevideo City Torque x Grêmio
- 23h - Puerto Cabello x Atlético-MG
Champions League
- 16h - Barcelona x Atlético de Madrid
- 16h - PSG x Liverpool
Copa do Nordeste
- 19h - Souza x Botafogo-PB
- 19h - Vitória x Juazeirense
- 19h30 - Imperatriz x Maranhão
- 19h30 - Fluminense-PI x Piauí
- 21h30 - Sport x Retrô
- 21h30 - Ceará x Fortaleza
Copa Verde
- 19h - Primavera x Vila Nova
- 19h30 - Anápolis x Porto Vitória
- 19h30 - Trem x Independência
- 19h30 - Tocantinópolis x Gama
- 19h30 - Araguaína x Capital
- 20h - Remo x Amazons
Campeonato Saudita
- 12h55 - Al Feiha x Al-Ahli
- 15h - Al-Ittihad x Neom
- 15h - Al-Hilal x Al Kholood
Campeonato Turco
- 14h - Goztepe x Galatasaray
Campeonato Paulista A2
- 19h - Sertãozinho x Ferroviária
- 19h30 - Votuporanguense x Água Santa
- 21h - XV de Piracicaba x Ituano
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Cusco x Flamengo
O duelo entre Cusco x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo - RJ, GE TV e Paramount+, às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir ao vivo Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona x Atlético de Madrid, válido pelas quartas da Champions League terá transmissão da TNT Sports e HBO Max.
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras (Globo-SP) - Libertadores
- 21h30 - Cusco x Flamengo (Globo-RJ) - Libertadores
- 21h30 - Ceará x Fortaleza (TV Verdes Mares/Globo Fortaleza) - Copa do Nordeste
SBT
- 21h30 - Sport Recife x Retrô (SBT Recife) - Copa do Nordeste
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira (8)
Band
- Nenhum jogo vai passar na BAND nesta quarta-feira (8)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 14h55 - Al-Hilal x Al Kholood - Campeonato Saudita
BandSports
- 15h - Al-Ittihad x Neom - Campeonato Saudita
ESPN
- 19h - Deportivo Cuenca x Santos - Sul-Americana
- 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta-feira (8)
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta-feira (8)
ESPN4
- 14h - Goztepe x Galatasaray - Campeonato Turco
- 19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo - Sul-Americana
XSports
- 21h - XV de Piracicaba x Ituano – Paulista A2
Premiere
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta-feira (8)
TNT Sports
- 16h - Barcelona x Atlético de Madrid - Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h - Goztepe x Galatasaray - Campeonato Turco
- 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores
- 23h - Sporting Cristal x Cerro Porteño - Libertadores
- 19h - Santos x Deportivo Cuenca - Sul-Americana
Ge TV
- 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores
- 21h30 - Cusco x Flamengo - Libertadores
Canal Goat
- 12h55 - Al-Fayha x Al-Ahli - Campeonato Saudita
- 14h55 - Al-Hilal x Al Kholood - Campeonato Saudita
- 15h - Al-Ittihad x Neom - Campeonato Saudita
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta-feira (8)
HBO Max
- 16h - Barcelona x Atlético de Madrid - Champions League
- 16h - PSG x Liverpool - Champions League
Paramount +
- 19h - Mirassol x Lanús - Libertadores
- 19h: Deportivo Riestra (ARG) x Palestino - Sul-Americana
- 21h: Audax Italiano x Olimpia - Sul-Americana
- 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio - Sul-Americana