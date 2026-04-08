Jogos de hoje, quarta-feira, 8 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Gabriella Brizotti
Publicado em 8 de abril de 2026 às 05h11.

Essa quarta-feira, 8, será cheia para o fã de futebol, com jogos importantes pela Libertadores, Sul-Americana e Champions League.

Flamengo, Mirassol, Palmeiras, Santos, Atlético-MG e Grêmio estreiam em suas respectivas competições continentais. Já o Barcelona e PSG jogam nas quartas de final da Champions League.

Os destaques ficam para os jogos entre Cusco x Flamengo, pela Libertadores, e PSG x Liverpool pela Champions League.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Turco, Copa do Nordeste e Paulistão A2.

Libertadores

  • 19h - Coquimbo Unido x Nacional - URU
  • 19h - Mirassol x Lanús
  • 21h - Independiente Medellin x Estudiantes
  • 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras
  • 21h30 - Cusco x Flamengo
  • 23h - Sporting Cristal x Cerro Porteño

Sul-Americana

  • 19h - Deportivo Cuenca x Santos
  • 19h - Deportivo Riestra x Palestino
  • 19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo
  • 21h - Audax Italiano x Olimpia - PAR
  • 21h30 - Blooming x River Plate
  • 21h30 - Montevideo City Torque x Grêmio
  • 23h - Puerto Cabello x Atlético-MG

Champions League

  • 16h - Barcelona x Atlético de Madrid
  • 16h - PSG x Liverpool

Copa do Nordeste

  • 19h - Souza x Botafogo-PB
  • 19h - Vitória x Juazeirense
  • 19h30 - Imperatriz x Maranhão
  • 19h30 - Fluminense-PI x Piauí
  • 21h30 - Sport x Retrô
  • 21h30 - Ceará x Fortaleza

Copa Verde

  • 19h - Primavera x Vila Nova
  • 19h30 - Anápolis x Porto Vitória
  • 19h30 - Trem x Independência
  • 19h30 - Tocantinópolis x Gama
  • 19h30 - Araguaína x Capital
  • 20h - Remo x Amazons

Campeonato Saudita

  • 12h55 - Al Feiha x Al-Ahli
  • 15h - Al-Ittihad x Neom
  • 15h - Al-Hilal x Al Kholood

Campeonato Turco

  • 14h - Goztepe x Galatasaray

Campeonato Paulista A2

  • 19h - Sertãozinho x Ferroviária
  • 19h30 - Votuporanguense x Água Santa
  • 21h - XV de Piracicaba x Ituano

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Cusco x Flamengo

O duelo entre Cusco x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo - RJ, GE TV e Paramount+, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Barcelona x Atlético de Madrid

Barcelona x Atlético de Madrid, válido pelas quartas da Champions League terá transmissão da TNT Sports e HBO Max.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras (Globo-SP) - Libertadores
  • 21h30 - Cusco x Flamengo (Globo-RJ) - Libertadores
  • 21h30 - Ceará x Fortaleza (TV Verdes Mares/Globo Fortaleza) - Copa do Nordeste

SBT

  • 21h30 - Sport Recife x Retrô (SBT Recife) - Copa do Nordeste

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira (8)

Band

  • Nenhum jogo vai passar na BAND nesta quarta-feira (8)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h55 - Al-Hilal x Al Kholood - Campeonato Saudita

BandSports

  • 15h - Al-Ittihad x Neom - Campeonato Saudita

ESPN

  • 19h - Deportivo Cuenca x Santos - Sul-Americana
  • 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta-feira (8)

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN3 nesta quarta-feira (8)

ESPN4

  • 14h - Goztepe x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo - Sul-Americana

XSports

  • 21h - XV de Piracicaba x Ituano – Paulista A2

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta-feira (8)

TNT Sports

  • 16h - Barcelona x Atlético de Madrid - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h - Goztepe x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores
  • 23h - Sporting Cristal x Cerro Porteño - Libertadores
  • 19h - Santos x Deportivo Cuenca - Sul-Americana

Ge TV

  • 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras  - Libertadores
  • 21h30 - Cusco x Flamengo - Libertadores

Canal Goat

  • 12h55 - Al-Fayha x Al-Ahli - Campeonato Saudita
  • 14h55 - Al-Hilal x Al Kholood - Campeonato Saudita
  • 15h - Al-Ittihad x Neom - Campeonato Saudita

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta-feira (8)

HBO Max

  • 16h - Barcelona x Atlético de Madrid - Champions League
  • 16h - PSG x Liverpool - Champions League

Paramount +

  • 19h - Mirassol x Lanús - Libertadores
  • 19h: Deportivo Riestra (ARG) x Palestino - Sul-Americana
  • 21h: Audax Italiano x Olimpia - Sul-Americana
  • 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio - Sul-Americana

