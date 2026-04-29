Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Garcilaso de la Vega, no Peru. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG chega para o confronto após vitória por 2 a 1 sobre o Juventud, do Uruguai, em jogo disputado na Arena MRV. Já o Cienciano vem embalado por um triunfo por 2 a 0 diante do Puerto Cabello, atuando em seus domínios, resultado que manteve a equipe peruana viva na disputa do grupo.

Prováveis escalações para Cienciano x Atlético-MG:

Sem desfalques significativos para a partida, o Cienciano do técnico Horácio Melgarejo deve repetir a formação que venceu o Puerto Cabello na última rodada.

A provável escalação do Cienciano tem: Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces.

O Atlético-MG do técnico Eduardo Dominguez viajou com muitos reservas para o Peru. Somente três titulares foram relacionados: Everson, Pascini e Bernard.

A provável escalação do Atlético-MG tem: Everson; Preciado, Roman, Alonso e Pascini; Pérez e Aleksander; Bernard (Minda), Reinier (Scarpa) e Dudu; Cauã Soares.

Onde assistir a Cienciano x Atlético-MG

O confronto entre Cienciano e Atlético-MG terá transmissão ao vivo nesta quarta-feira pelo serviço de streaming Paramount+.